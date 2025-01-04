Яцык, Супряга и другие. Тренер Зари – о судьбе арендованных из Динамо
Бартулович надеется, что все останутся в команде
Тренер «Зари» Младен Бартулович надеется, что «Динамо» не будет отзывать из аренды группу молодых игроков, которые получают опыт в составе команды УПЛ.
Ранее сообщалось, что наибольшие шансы уже сейчас получить шансы в «Динамо» у хавбека Александра Яцыка, который в сезоне забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 17 матчах.
– Кто был в аренде у «Зари» и какова их судьба?
– Супряга, Яцык, Слесар, Горбач, Гусев и другие… Есть надежда, что все арендованные игроки останутся у нас и дальше. Мне очень нравится работать с молодыми футболистами, которых среди арендованных большинство. У каждого из этих ребят за плечами хорошая школа, и если их правильно направлять, то они будут добавлять в игре.
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