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  4. Яцык, Супряга и другие. Тренер Зари – о судьбе арендованных из Динамо
Украина. Премьер лига
04 января 2025, 17:23 |
1974
0

Яцык, Супряга и другие. Тренер Зари – о судьбе арендованных из Динамо

Бартулович надеется, что все останутся в команде

04 января 2025, 17:23 |
1974
0
Яцык, Супряга и другие. Тренер Зари – о судьбе арендованных из Динамо
ФК Заря. Александр Яцык

Тренер «Зари» Младен Бартулович надеется, что «Динамо» не будет отзывать из аренды группу молодых игроков, которые получают опыт в составе команды УПЛ.

Ранее сообщалось, что наибольшие шансы уже сейчас получить шансы в «Динамо» у хавбека Александра Яцыка, который в сезоне забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 17 матчах.

– Кто был в аренде у «Зари» и какова их судьба?

– Супряга, Яцык, Слесар, Горбач, Гусев и другие… Есть надежда, что все арендованные игроки останутся у нас и дальше. Мне очень нравится работать с молодыми футболистами, которых среди арендованных большинство. У каждого из этих ребят за плечами хорошая школа, и если их правильно направлять, то они будут добавлять в игре.

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Динамо Киев Заря Луганск Александр Яцык Младен Бартулович Владислав Супряга Артем Слесар Игорь Горбач Алексей Гусев трансферы УПЛ трансферы Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: UA-Football
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