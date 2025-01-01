WTA01 января 2025, 00:05 |
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Казахстан – Германия. Матчи Рыбакиной и Зверева. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 2025 1 января в 04:00
01 января 2025, 00:05 |
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1 января состоится первое четвертьфинальное матчевое противостояние United Cup 2025.
На корт выйдут сборные Казахстана и Германии. Ориентировочное время начала первой игры – 04:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.
United Cup 2025. 1/4 финала, Перт. 1 января
04:00. Казахстан – Германия (Перт)
- Елена Рыбакина – Лаура Зигемунд
- Александр Шевченко – Александр Зверев
- Елена Рыбакина / Александр Шевченко – Лаура Зигемунд / Александр Зверев
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