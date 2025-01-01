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  4. Казахстан – Германия. Матчи Рыбакиной и Зверева. Смотреть онлайн. LIVE
WTA
01 января 2025, 00:05 |
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Казахстан – Германия. Матчи Рыбакиной и Зверева. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 2025 1 января в 04:00

01 января 2025, 00:05 |
9
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Казахстан – Германия. Матчи Рыбакиной и Зверева. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

1 января состоится первое четвертьфинальное матчевое противостояние United Cup 2025.

На корт выйдут сборные Казахстана и Германии. Ориентировочное время начала первой игры – 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. 1/4 финала, Перт. 1 января

04:00. Казахстан – Германия (Перт)

  • Елена Рыбакина – Лаура Зигемунд
  • Александр Шевченко – Александр Зверев
  • Елена Рыбакина / Александр Шевченко – Лаура Зигемунд / Александр Зверев
📺 Видеотрансляция

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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