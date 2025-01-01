Казахстан – Германия. Матчи Рыбакиной и Зверева. Смотреть онлайн. LIVE

1 января состоится первое четвертьфинальное матчевое противостояние United Cup 2025.

На корт выйдут сборные Казахстана и Германии. Ориентировочное время начала первой игры – 04:00 по Киеву.

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Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. 1/4 финала, Перт. 1 января

04:00. Казахстан – Германия (Перт)

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United Cup 2025. Расписание и результаты матчей