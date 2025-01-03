Ключевой игрок Динамо и сборной продлил контракт с известным агентством
Бражко остается с ProStar
Александр Карпов, который представляет известное агентство ProStar, объявил о том, что компании удалось договориться с Владимиром Бражко о продлении сотрудничества.
Центрального хавбека «Динамо» и сборной Украины в последнее время связывают с переходом в различные клубы, однако конкретики пока нет.
«Начинаем год с важного для компании ProStar продления контракта с талантливым и амбициозным игроком киевского «Динамо» и сборной Украины – Владимиром Бражко», – отметил Карпов.
22-летний Бражко в нынешнем сезоне провел 25 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Контракт игрока с клубом истекает в 2028 году.
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