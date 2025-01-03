Свентек, Рыбакина, Гауфф, Мухова. Определены полуфинальные пары United Cup

На командном турнире United Cup 2025 завершились все четвертьфинальные противостояния.

1 января уже были определены первые две сборные, которые пробились в полуфинал: Казахстан и США. Казахстанцы одолели Германию, а американцы прошли Китай.

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2–3 января состоялось еще два четвертьфинальных поединка: Польша – Великобритания, Италия – Чехия. Поляки во главе с Игой Свентек переиграли британцев, а чехи с Каролиной Муховой справились с итальянцами.

Полуфинальные противостояния пройдут 4 января в Сиднее. США с Коко Гауфф сыграет против Чехии, а Польша поборется против Казахстана с Еленой Рыбакиной.

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

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