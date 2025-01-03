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  4. Свентек, Рыбакина, Гауфф, Мухова. Определены полуфинальные пары United Cup
WTA
03 января 2025, 16:51 |
409
0

Свентек, Рыбакина, Гауфф, Мухова. Определены полуфинальные пары United Cup

Противостояния Казахстан – Польша и США – Чехия состоятся 4 января

03 января 2025, 16:51 |
409
0
Свентек, Рыбакина, Гауфф, Мухова. Определены полуфинальные пары United Cup
Getty Images/Global Images Ukraine

На командном турнире United Cup 2025 завершились все четвертьфинальные противостояния.

1 января уже были определены первые две сборные, которые пробились в полуфинал: Казахстан и США. Казахстанцы одолели Германию, а американцы прошли Китай.

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2–3 января состоялось еще два четвертьфинальных поединка: Польша – Великобритания, Италия – Чехия. Поляки во главе с Игой Свентек переиграли британцев, а чехи с Каролиной Муховой справились с итальянцами.

Полуфинальные противостояния пройдут 4 января в Сиднее. США с Коко Гауфф сыграет против Чехии, а Польша поборется против Казахстана с Еленой Рыбакиной.

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

Сетка плей-офф United Cup 2025

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United Cup статистические расклады Ига Свёнтек Елена Рыбакина Коко Гауфф Каролина Мухова женская сборная Польши по теннису сборная Польши по теннису женская сборная Казахстана по теннису сборная Казахстана по теннису женская сборная США по теннису сборная США по теннису женская сборная Чехии по теннису сборная Чехии по теннису
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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