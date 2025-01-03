3 января в 22:00 на арене «Месталья» в Валенсии пройдет перенесенный матч 12-го тура Ла Лиги.

«Валенсия» на домашней арене будет принимать «Реал» Мадрид.

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Игра должна была пройти 2 ноября 2024 года, но была перенесена из-за наводнения в Валенсии.

Главные тренеры команд назвали стартовые составы на матч Валенсии и Реала.

Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в резервном составе галактикос, ворота гостей будет защищать бельгиец Тибо Куртуа.

Лунин или Куртуа? Названы стартовые составы на матч Валенсии и Реала