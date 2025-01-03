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Испания
03 января 2025, 21:12 | Обновлено 03 января 2025, 21:20
1101
3

Лунин или Куртуа? Названы стартовые составы на матч Валенсии и Реала

Украинский голкипер заявлен в резервном составе галактикос на матч Ла Лиги

03 января 2025, 21:12 | Обновлено 03 января 2025, 21:20
1101
3
Лунин или Куртуа? Названы стартовые составы на матч Валенсии и Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Лунин и Куртуа

3 января в 22:00 на арене «Месталья» в Валенсии пройдет перенесенный матч 12-го тура Ла Лиги.

«Валенсия» на домашней арене будет принимать «Реал» Мадрид.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра должна была пройти 2 ноября 2024 года, но была перенесена из-за наводнения в Валенсии.

Главные тренеры команд назвали стартовые составы на матч Валенсии и Реала.

Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в резервном составе галактикос, ворота гостей будет защищать бельгиец Тибо Куртуа.

Лунин или Куртуа? Названы стартовые составы на матч Валенсии и Реала

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чемпионат Испании по футболу Валенсия Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Валенсия - Реал стартовые составы Тибо Куртуа
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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Walle
Все ж таки куртуа, несподівано 
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+1
Дыряво с пердя🤣
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0
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