Лунин или Куртуа? Названы стартовые составы на матч Валенсии и Реала
Украинский голкипер заявлен в резервном составе галактикос на матч Ла Лиги
3 января в 22:00 на арене «Месталья» в Валенсии пройдет перенесенный матч 12-го тура Ла Лиги.
«Валенсия» на домашней арене будет принимать «Реал» Мадрид.
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Игра должна была пройти 2 ноября 2024 года, но была перенесена из-за наводнения в Валенсии.
Главные тренеры команд назвали стартовые составы на матч Валенсии и Реала.
Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в резервном составе галактикос, ворота гостей будет защищать бельгиец Тибо Куртуа.
Лунин или Куртуа? Названы стартовые составы на матч Валенсии и Реала
📋✅ Our starting XI!— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) January 3, 2025
🆚 @valenciacf_en#ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/Ekkt287UIH
📝 Our starting XI #ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/acOegZpcwp— Valencia CF (@valenciacf_en) January 3, 2025
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