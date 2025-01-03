WTA03 января 2025, 17:12 |
656
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ВИДЕО. Три часа драмы. Как Калинина в полуфинал Брисбена вышла
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Ангелина Калинина – Кимберли Биррелл
03 января 2025, 17:12 |
656
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3 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) переиграла Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 113) в четвертьфинале турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.
Матч завершился за 2 часа и 40 минут со счетом 4:6, 6:1, 7:5 в пользу украинки. В 10-м гейме третьей партии Калинина отыграла один матчбол.
В полуфинале Калинина встретится с Полиной Кудерметовой.
ВИДЕО. Три часа драмы. Как Калинина в полуфинал Брисбена вышла
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