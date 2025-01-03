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Италия
03 января 2025, 18:49 | Обновлено 03 января 2025, 18:59
925
7

Первый в шорт-листе. Известно, когда Судаков попадет в топ-чемпионат

Георгий Судаков может стать игроком «Наполи» уже этой зимой

03 января 2025, 18:49 | Обновлено 03 января 2025, 18:59
925
7
Первый в шорт-листе. Известно, когда Судаков попадет в топ-чемпионат
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков может стать игроком «Наполи» уже этой зимой, сообщает Марко Контеиро.

По информации источника, 22-летний украинец являются главным приоритетом для итальянского клуба на январское трансферное окно. В Неаполе надеются подписать игрока на выгодных условиях уже в январе.

В текущем сезоне Георгий Судаков провел 23 матча на клубном уровне во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что лидер «Шахтера» является целью клуба MLS.

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Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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Комментарии 7
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Андрій Шевченко
Який топ чемпіонат , це чмо по м'ячу попасти не може.
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+2
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TolsTIyELF
Талантливый но тупой и ленивый игрок с никчёмной личностью. Нужно чтобы продали в Италию, может ещё сделают из него игрока. 
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+1
Saar
Недавно Спорт юей вже сватав одне дерево з Шахтаря в Ювентус. А офіційний Ювентус відповів,  що "нічого про це не знає".
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+1
AK.228
Побыстрее б свалил из этого убогого УПЛ
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-3
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