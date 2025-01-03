Первый в шорт-листе. Известно, когда Судаков попадет в топ-чемпионат

Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков может стать игроком «Наполи» уже этой зимой, сообщает Марко Контеиро.

По информации источника, 22-летний украинец являются главным приоритетом для итальянского клуба на январское трансферное окно. В Неаполе надеются подписать игрока на выгодных условиях уже в январе.

В текущем сезоне Георгий Судаков провел 23 матча на клубном уровне во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что лидер «Шахтера» является целью клуба MLS.