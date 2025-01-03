Италия03 января 2025, 18:49 | Обновлено 03 января 2025, 18:59
925
7
Первый в шорт-листе. Известно, когда Судаков попадет в топ-чемпионат
Георгий Судаков может стать игроком «Наполи» уже этой зимой
03 января 2025, 18:49 | Обновлено 03 января 2025, 18:59
925
7
Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков может стать игроком «Наполи» уже этой зимой, сообщает Марко Контеиро.
По информации источника, 22-летний украинец являются главным приоритетом для итальянского клуба на январское трансферное окно. В Неаполе надеются подписать игрока на выгодных условиях уже в январе.
В текущем сезоне Георгий Судаков провел 23 матча на клубном уровне во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что лидер «Шахтера» является целью клуба MLS.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 января 2025, 18:41 0
Александр Зубков серьезно интересует «Сан-Диего»
Биатлон | 02 января 2025, 21:29 1
Соревнования в Германии пройдут с 9 по 12 января
Футбол | 03.01.2025, 15:15
Бокс | 03.01.2025, 08:55
Бокс | 03.01.2025, 03:52
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Який топ чемпіонат , це чмо по м'ячу попасти не може.
Показать Скрыть 1 ответ
Талантливый но тупой и ленивый игрок с никчёмной личностью. Нужно чтобы продали в Италию, может ещё сделают из него игрока.
Недавно Спорт юей вже сватав одне дерево з Шахтаря в Ювентус. А офіційний Ювентус відповів, що "нічого про це не знає".
Побыстрее б свалил из этого убогого УПЛ
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.01.2025, 07:54 2
03.01.2025, 03:15 7
02.01.2025, 00:16
02.01.2025, 16:38 4
02.01.2025, 07:49 2
02.01.2025, 18:22 1
02.01.2025, 14:19 3
02.01.2025, 06:30