Англия29 декабря 2024, 17:19 |
28
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Лестер – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 19-го тура АПЛ
29 декабря 2024, 17:19 |
28
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29 декабря проходит матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Манчестер Сити».
Игра проходит на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.
На 21-й минуте вингер «горожан» Савио забил свой первый гол за «Манчестер Сити».
Английская Премьер-лига. 19-й тур. 29 декабря
Лестер – Манчестер Сити – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Савио, 21
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