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Англия
29 декабря 2024, 17:19 |
28
0

Лестер – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 19-го тура АПЛ

29 декабря 2024, 17:19 |
28
0
Лестер – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

29 декабря проходит матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Манчестер Сити».

Игра проходит на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.

На 21-й минуте вингер «горожан» Савио забил свой первый гол за «Манчестер Сити».

Английская Премьер-лига. 19-й тур. 29 декабря

Лестер – Манчестер Сити – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Савио, 21

ГОЛ! 0:1 Савио, 21

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Манчестер Сити Английская Премьер-лига Лестер видео голов и обзор Лестер - Манчестер Сити Савио Морейра
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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