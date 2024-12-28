Ни дня спокойствия. Звезда МЮ ответил болельщику на критику в свой адрес
Расмус Хойлунд написал в Instagram одному из болельщиков «манкунианцев»
Один из фанатов «Манчестер Юнайтед» в своем твиттере написал:
«Хойлунд оказался в этом клубе только потому, что работал в одном агентстве с Тен Хагом, не из-за его футбольных способностей. Люди знают об этом, но все равно считают его талантом, который обязательно проявит себя. Он – часть самого большого футбольного скандала этого века. 72 млн».
Датский нападающий Расмус Хойлунд написал автору поста в Instagram следующее сообщение:
Привет, я считаю твой пост немного тревожным, приятель. Ты вправе иметь свое мнение, но перестань говорить о вещах, о которых ты ничего не знаешь. Это все».
Ранее сообщалось о том, что Рубен Аморим прокомментировал неудачный старт «Манчестер Юнайтед».
🚨 Rasmus Hojlund's message to a Man United supporter has been 𝙡𝙚𝙖𝙠𝙚𝙙 after the striker claimed he made a 'disturbing' comment on social media.— Football Insider (@footyinsider247) December 28, 2024
There's never a quiet day at Old Trafford. 💥 pic.twitter.com/XBNMTcphPd
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