Ни дня спокойствия. Звезда МЮ ответил болельщику на критику в свой адрес

Один из фанатов «Манчестер Юнайтед» в своем твиттере написал:

«Хойлунд оказался в этом клубе только потому, что работал в одном агентстве с Тен Хагом, не из-за его футбольных способностей. Люди знают об этом, но все равно считают его талантом, который обязательно проявит себя. Он – часть самого большого футбольного скандала этого века. 72 млн».

Датский нападающий Расмус Хойлунд написал автору поста в Instagram следующее сообщение:

Привет, я считаю твой пост немного тревожным, приятель. Ты вправе иметь свое мнение, но перестань говорить о вещах, о которых ты ничего не знаешь. Это все».

🚨 Rasmus Hojlund's message to a Man United supporter has been 𝙡𝙚𝙖𝙠𝙚𝙙 after the striker claimed he made a 'disturbing' comment on social media.



There's never a quiet day at Old Trafford. 💥 pic.twitter.com/XBNMTcphPd