Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ни дня спокойствия. Звезда МЮ ответил болельщику на критику в свой адрес
Англия
28 декабря 2024, 19:44 | Обновлено 28 декабря 2024, 19:48
159
0

Ни дня спокойствия. Звезда МЮ ответил болельщику на критику в свой адрес

Расмус Хойлунд написал в Instagram одному из болельщиков «манкунианцев»

28 декабря 2024, 19:44 | Обновлено 28 декабря 2024, 19:48
159
0
Ни дня спокойствия. Звезда МЮ ответил болельщику на критику в свой адрес
Getty Images/Global Images Ukraine. Расмус Хойлунд

Один из фанатов «Манчестер Юнайтед» в своем твиттере написал:

«Хойлунд оказался в этом клубе только потому, что работал в одном агентстве с Тен Хагом, не из-за его футбольных способностей. Люди знают об этом, но все равно считают его талантом, который обязательно проявит себя. Он – часть самого большого футбольного скандала этого века. 72 млн».

Датский нападающий Расмус Хойлунд написал автору поста в Instagram следующее сообщение:

Привет, я считаю твой пост немного тревожным, приятель. Ты вправе иметь свое мнение, но перестань говорить о вещах, о которых ты ничего не знаешь. Это все».

Ранее сообщалось о том, что Рубен Аморим прокомментировал неудачный старт «Манчестер Юнайтед».

По теме:
Зинченко напрягся. Конкурент украинца получил похвалу от топового опорника
Без шансов для конкурентов. Назван главный претендент на титул АПЛ
Конкурент Зинченко и партнер Забарного. Известна команда тура АПЛ Whoscored
Расмус Хойлунд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Юнайтед Instagram X (Twitter)
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лацио – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 28 декабря 2024, 18:57 0
Лацио – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Лацио – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 28 декабря в 21:45 по Киеву

Шахтер получил официальное предложение о продаже лидера. Есть точная сумма
Футбол | 28 декабря 2024, 14:58 40
Шахтер получил официальное предложение о продаже лидера. Есть точная сумма
Шахтер получил официальное предложение о продаже лидера. Есть точная сумма

«Трабзонспор» предлагает за Александра Зубкова 3.5 миллиона евро

«Это было очень легко». Анбер назвал счет реванша между Усиком и Фьюри
Бокс | 28.12.2024, 09:01
«Это было очень легко». Анбер назвал счет реванша между Усиком и Фьюри
«Это было очень легко». Анбер назвал счет реванша между Усиком и Фьюри
В Лиге чемпионов 2025/26 впервые в истории сыграют два украинских клуба
Футзал | 27.12.2024, 21:43
В Лиге чемпионов 2025/26 впервые в истории сыграют два украинских клуба
В Лиге чемпионов 2025/26 впервые в истории сыграют два украинских клуба
«Голову бы снесли, куда шутить?» Милевский снова уничтожил звезду Динамо
Футбол | 28.12.2024, 07:27
«Голову бы снесли, куда шутить?» Милевский снова уничтожил звезду Динамо
«Голову бы снесли, куда шутить?» Милевский снова уничтожил звезду Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал может неожиданно продать Куртуа. Известно, кого купят на его место
Реал может неожиданно продать Куртуа. Известно, кого купят на его место
27.12.2024, 07:48 5
Футбол
Ошибка? Юрист рассказал, как допинг мог попасть в организм Мудрика
Ошибка? Юрист рассказал, как допинг мог попасть в организм Мудрика
27.12.2024, 08:20 5
Футбол
Ошибка Миколенко и пенальти Холанда. Яркий матч Ман Сити и Эвертона в АПЛ
Ошибка Миколенко и пенальти Холанда. Яркий матч Ман Сити и Эвертона в АПЛ
26.12.2024, 16:27 2
Футбол
Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик и не Виталий Кличко
Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик и не Виталий Кличко
27.12.2024, 08:01 6
Бокс
«Это же несправедливо». Тренер Баколе назвал счет реванша Усик – Фьюри
«Это же несправедливо». Тренер Баколе назвал счет реванша Усик – Фьюри
27.12.2024, 09:27
Бокс
Он все понял. Лунин принял важное решение о будущем в Реале
Он все понял. Лунин принял важное решение о будущем в Реале
28.12.2024, 11:13 17
Футбол
Криштиану РОНАЛДУ: «Запомните мои слова – я буду владельцем большого клуба»
Криштиану РОНАЛДУ: «Запомните мои слова – я буду владельцем большого клуба»
27.12.2024, 18:05 12
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона дал совет Усику после реванша с Фьюри
Легендарный тренер Майка Тайсона дал совет Усику после реванша с Фьюри
27.12.2024, 08:27
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем