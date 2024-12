Без Мудрика, но с Ярмолюком. Известны составы на матч Челси – Брентфорд

15 декабря состоится матч 16-го тура Английской Премьер-лиги между «Челси» и «Брентфордом».

Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Наставники команд определились со стартовыми составами на матч. Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик не попал в заявку на матч. А украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк начнет эту игру на поле с первых минут.

Матч запланирован на 21:00 по киевскому времени.

Your Bees to take on Chelsea 🐝 pic.twitter.com/COYVKGWEB2