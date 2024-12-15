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Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 21:53 | Обновлено 15 декабря 2024, 21:59
420
3

Полесье: «Дайте Имаду Ашуру 15 «Шахтеров» – и он выигрывает чемпионат»

Пресс-служба волков эффектно потроллила горняков после победы в 17-м туре УПЛ

15 декабря 2024, 21:53 | Обновлено 15 декабря 2024, 21:59
420
3
Полесье: «Дайте Имаду Ашуру 15 «Шахтеров» – и он выигрывает чемпионат»
ФК Полесье. Имад Ашур

15 декабря прошел матч 17-го тура УПЛ 2024/25 между командами Полесье и Шахтер. Коллективы сыграли на стадионе в Житомире. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу волков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

После завершения встречи пресс-служба житомирского клуба в X(Twitter)-аккаунте потроллила горняков:

«Дайте Имаду Ашуру 15 «Шахтеров» – и он выиграет чемпионат».

Ашур во второй раз за полгода переиграл донецкую команду. 11 августа во 2-м туре чемпионата Украины Полесье также одержало победу со счетом 1:0.

Видеообзор матча Полесье – Шахтер (1:0)

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Имад Ашур Полесье Житомир Шахтер Донецк Полесье - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Alex Komnin
А далі що? Потрапить до Європи, в Лігу Чемпіонів й програє, як і інші 0-6 умовному Рейнджерс чи Копенгагену? Чемпіонство потрібно підкріпляти рівнем гри.
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