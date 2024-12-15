Полесье: «Дайте Имаду Ашуру 15 «Шахтеров» – и он выигрывает чемпионат»

15 декабря прошел матч 17-го тура УПЛ 2024/25 между командами Полесье и Шахтер. Коллективы сыграли на стадионе в Житомире. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу волков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

После завершения встречи пресс-служба житомирского клуба в X(Twitter)-аккаунте потроллила горняков:

«Дайте Имаду Ашуру 15 «Шахтеров» – и он выиграет чемпионат».

Ашур во второй раз за полгода переиграл донецкую команду. 11 августа во 2-м туре чемпионата Украины Полесье также одержало победу со счетом 1:0.

Дайте Імаду Ашуру 15 «Шахтарів» – і він виграє чемпіонат 🇺🇦 — ФК «Полісся» Житомир (@fcpolissya) December 15, 2024

Видеообзор матча Полесье – Шахтер (1:0)