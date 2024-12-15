Селтик – Рейнджерс – 3:3 (пен. 5:4). Шоу Old Firm в финале. Видео голов
Смотрите видеообзор матча финального матча Кубка шотландской лиги
15 декабря состоялся финальный матч Кубка лиги Шотландии между командами Селтик и Рейнджерс – футбольное дерби под названием Old Firm.
Поединок прошел на стадионе Хэмпден Парк в Глазго. Основное время игры завершилось со счетом 3:3, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти точнее оказались львы – 5:4.
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Селтик выиграл Кубок шотландской лиги в 22-й раз в своей истории. Больше только у Рейнджерс – 28.
Кубок шотландской лиги. Финал, 15 декабря
Селтик – Рейнджерс – 3:3 (пен. 4:3)
Голы: Тэйлор, 56, Маэда, 60, Кюн, 87 – Байрами, 41, Диоманде, 75, Данило, 88
Видеообзор матча:
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