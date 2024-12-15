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15 декабря 2024, 22:48 |
189
0

Селтик – Рейнджерс – 3:3 (пен. 5:4). Шоу Old Firm в финале. Видео голов

Смотрите видеообзор матча финального матча Кубка шотландской лиги

15 декабря 2024, 22:48 |
189
0
Селтик – Рейнджерс – 3:3 (пен. 5:4). Шоу Old Firm в финале. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

15 декабря состоялся финальный матч Кубка лиги Шотландии между командами Селтик и Рейнджерс – футбольное дерби под названием Old Firm.

Поединок прошел на стадионе Хэмпден Парк в Глазго. Основное время игры завершилось со счетом 3:3, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти точнее оказались львы – 5:4.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Селтик выиграл Кубок шотландской лиги в 22-й раз в своей истории. Больше только у Рейнджерс – 28.

Кубок шотландской лиги. Финал, 15 декабря

Селтик – Рейнджерс – 3:3 (пен. 4:3)

Голы: Тэйлор, 56, Маэда, 60, Кюн, 87 – Байрами, 41, Диоманде, 75, Данило, 88

Видеообзор матча:

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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