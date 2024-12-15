Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Серия пенальти и 6 голов. Гранды Шотландии определили обладателя Кубка лиги
Другие новости
15 декабря 2024, 22:15 | Обновлено 15 декабря 2024, 22:17
752
0

Серия пенальти и 6 голов. Гранды Шотландии определили обладателя Кубка лиги

Основное время финального матча завершилось со счетом 3:3, в серии точнее оказались львы

15 декабря 2024, 22:15 | Обновлено 15 декабря 2024, 22:17
752
0
Серия пенальти и 6 голов. Гранды Шотландии определили обладателя Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

15 декабря состоялся финальный матч Кубка лиги Шотландии между командами Селтик и Рейнджерс.

Поединок прошел на стадионе Хэмпден Парк в Глазго. Основное время игры завершилось со счетом 3:3, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти точнее оказались львы – 5:4.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На перерыв Рейнджерс ушел с преимуществом в один мяч после забитого от Недима Байрами. Во второй 45-минутке Селтик быстро отыгрался и вышел вперед, забив на 56-й и 60-й минутах – Грег Тэйлор и Дайдзэн Маеда соответственно. Рейнджерсу удалось сравнять на 75-й усилиями Мохаммеда Диоманде.

Команды выдали огненные последние 10 минут основного времени: на 87-й Николас-Геррит Кюн отличился за Селтик, но сразу же на 88-й Данило оформил гол для Рейнджерс.

В экстра-таймах коллективы сохранили ворота сухими, поэтому обладатель Кубка лиги определился в серии пенальти. Игроки Селтика забили все 5 ударов, в то время как футболисты Рейнджерса один раз смазали – с точки не сумел забить Рыдван Йылмаз.

Селтик выиграл Кубок шотландской лиги в 22-й раз в своей истории. Больше только у Рейнджерс – 28.

Кубок шотландской лиги. Финал, 15 декабря

Селтик – Рейнджерс – 3:3 (пен. 4:3)

Голы: Тэйлор, 56, Маэда, 60, Кюн, 87 – Байрами, 41, Диоманде, 75, Данило, 88

По теме:
Селтик – Рейнджерс – 3:3 (пен. 5:4). Шоу Old Firm в финале. Видео голов
Женская Лига чемпионов. Раагром от Барселоны. Определены четвертьфиналисты
Турнирная таблица Лиги Европы. Динамо распрощалось со всеми шансами
Селтик Глазго Рейнджерс Кубок шотландской лиги по футболу Дайдзэн Маэда Недим Байрами Николас Кюн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2
Бокс | 15 декабря 2024, 08:33 7
«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2
«Обязан победить». Леннокс Льюис изменил прогноз на Усик – Фьюри 2

Леннокс предвидит для Тайсона успешный бой

«Он его уничтожит к черту за 5 раундов». Джонсон – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 15 декабря 2024, 08:58 5
«Он его уничтожит к черту за 5 раундов». Джонсон – о реванше Усик – Фьюри
«Он его уничтожит к черту за 5 раундов». Джонсон – о реванше Усик – Фьюри

Кевин предсказывает легкую прогулку для Тайсона

Комо – Рома – 2:0. Голы на последних минутах. Видео голов и обзор матча
Футбол | 15.12.2024, 21:46
Комо – Рома – 2:0. Голы на последних минутах. Видео голов и обзор матча
Комо – Рома – 2:0. Голы на последних минутах. Видео голов и обзор матча
Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
Бокс | 15.12.2024, 07:50
Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
Шок от дьяволов для горожан. МЮ неожиданно выиграл манчестерское дерби
Футбол | 15.12.2024, 20:31
Шок от дьяволов для горожан. МЮ неожиданно выиграл манчестерское дерби
Шок от дьяволов для горожан. МЮ неожиданно выиграл манчестерское дерби
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Реале запланировали кадровую чистку, уйдут пять игроков. Лунин в списке?
В Реале запланировали кадровую чистку, уйдут пять игроков. Лунин в списке?
14.12.2024, 23:17 3
Футбол
Чисора назвал современного боксера, который способен побить Усика
Чисора назвал современного боксера, который способен побить Усика
14.12.2024, 00:16
Бокс
Усик назвал любимую команду АПЛ и пригласил Фьюри в паб
Усик назвал любимую команду АПЛ и пригласил Фьюри в паб
14.12.2024, 00:10
Футбол
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
14.12.2024, 02:31
Бокс
«Не лги». В Динамо забраковали звезду сборной Украины, что играет в АПЛ
«Не лги». В Динамо забраковали звезду сборной Украины, что играет в АПЛ
15.12.2024, 11:29 26
Футбол
Дайч отреагировал на игру Миколенко в сенсационном матче против Арсенала
Дайч отреагировал на игру Миколенко в сенсационном матче против Арсенала
14.12.2024, 22:37 2
Футбол
Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас
Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас
14.12.2024, 08:36 4
Футбол
Допинговый скандал в Эр-Рияде. Бой в андеркарде Усика и Фьюри отменен
Допинговый скандал в Эр-Рияде. Бой в андеркарде Усика и Фьюри отменен
14.12.2024, 12:50 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем