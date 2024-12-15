Серия пенальти и 6 голов. Гранды Шотландии определили обладателя Кубка лиги

15 декабря состоялся финальный матч Кубка лиги Шотландии между командами Селтик и Рейнджерс.

Поединок прошел на стадионе Хэмпден Парк в Глазго. Основное время игры завершилось со счетом 3:3, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти точнее оказались львы – 5:4.

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На перерыв Рейнджерс ушел с преимуществом в один мяч после забитого от Недима Байрами. Во второй 45-минутке Селтик быстро отыгрался и вышел вперед, забив на 56-й и 60-й минутах – Грег Тэйлор и Дайдзэн Маеда соответственно. Рейнджерсу удалось сравнять на 75-й усилиями Мохаммеда Диоманде.

Команды выдали огненные последние 10 минут основного времени: на 87-й Николас-Геррит Кюн отличился за Селтик, но сразу же на 88-й Данило оформил гол для Рейнджерс.

В экстра-таймах коллективы сохранили ворота сухими, поэтому обладатель Кубка лиги определился в серии пенальти. Игроки Селтика забили все 5 ударов, в то время как футболисты Рейнджерса один раз смазали – с точки не сумел забить Рыдван Йылмаз.

Селтик выиграл Кубок шотландской лиги в 22-й раз в своей истории. Больше только у Рейнджерс – 28.

Кубок шотландской лиги. Финал, 15 декабря

Селтик – Рейнджерс – 3:3 (пен. 4:3)

Голы: Тэйлор, 56, Маэда, 60, Кюн, 87 – Байрами, 41, Диоманде, 75, Данило, 88