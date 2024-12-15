Худший в матче. Известна оценка Довбика за поражение от Комо
Комо обыграл Рому со счетом 2:0
15 декабря в матче 16-го тура Серии А «Комо» сыграл дома против «Ромы».
Матч прошел на «Стадио Джузеппе Синигалья» в Комо.
Матч закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик появился на поле на 46-й минуте встречи. Украинец не отметился результативными действиями в этом матче.
Статистический портал WhoScored оценил игру Довбика в 5.8 баллов, такую же оценку имеет одноклубник Артема Лоренцо Пеллегрини. Это худший показатель в составе обеих команд.
Лучшим стал автор второго гола в ворота «Ромы» Нико Пас (8.2).
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