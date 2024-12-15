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Италия
15 декабря 2024, 22:38 | Обновлено 15 декабря 2024, 23:34
707
0

Худший в матче. Известна оценка Довбика за поражение от Комо

Комо обыграл Рому со счетом 2:0

15 декабря 2024, 22:38 | Обновлено 15 декабря 2024, 23:34
707
0
Худший в матче. Известна оценка Довбика за поражение от Комо
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

15 декабря в матче 16-го тура Серии А «Комо» сыграл дома против «Ромы».

Матч прошел на «Стадио Джузеппе Синигалья» в Комо.

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик появился на поле на 46-й минуте встречи. Украинец не отметился результативными действиями в этом матче.

Статистический портал WhoScored оценил игру Довбика в 5.8 баллов, такую же оценку имеет одноклубник Артема Лоренцо Пеллегрини. Это худший показатель в составе обеих команд.

Лучшим стал автор второго гола в ворота «Ромы» Нико Пас (8.2).

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Артем Довбик Рома Рим Комо Серия A чемпионат Италии по футболу оценки WhoScored
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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