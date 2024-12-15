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  4. Барселона – Леганес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Испания
15 декабря 2024, 22:30 |
361
0

Барселона – Леганес. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 17-го тура Ла Лиги

15 декабря 2024, 22:30 |
361
0
Барселона – Леганес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

15 декабря проходит матч 17-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Леганесом».

Игра проходит на «Эстадио Олимпико» в Барселоне.

Счет в матче открыл защитник гостей Серхио Гонсалес Пуаррье на 4-й минуте.

Ла Лига. 17-й тур. 15 декабря

Барселона – Леганес – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Гонсалес, 4

ГОЛ! 0:1 Гонсалес, 4

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Барселона Леганес Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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