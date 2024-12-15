Испания15 декабря 2024, 22:30 |
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Барселона – Леганес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 17-го тура Ла Лиги
15 декабря 2024, 22:30 |
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15 декабря проходит матч 17-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Леганесом».
Игра проходит на «Эстадио Олимпико» в Барселоне.
Счет в матче открыл защитник гостей Серхио Гонсалес Пуаррье на 4-й минуте.
Ла Лига. 17-й тур. 15 декабря
Барселона – Леганес – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Гонсалес, 4
ГОЛ! 0:1 Гонсалес, 4
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