Второй после сэра Алекса Фергюсона. Рубен Аморим сравнялся с легендой

15 декабря состоялся матч 16-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Игра прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Поединок закончился победой «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1, благодаря поздним голам Бруну Фернандеша и Амада Диалло.

Эта победа сделала главного тренера «Красных дьяволов» Рубена Аморима вторым наставником в истории, после легендарного сэра Алекса Фергюсона, который выиграл в своем первом же манчестерском дерби в Английской Премьер-лиге.

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» имея в своем активе 22 очка, занимает 13-е место.

Ruben Amorim becomes just the second Manchester United boss to win their first Premier League Manchester derby after Sir Alex Ferguson.



What. A. Comeback. 😍 pic.twitter.com/YN9ZrKZMUl