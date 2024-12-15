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  4. Второй после сэра Алекса Фергюсона. Рубен Аморим сравнялся с легендой
Англия
15 декабря 2024, 22:20 |
714
0

Второй после сэра Алекса Фергюсона. Рубен Аморим сравнялся с легендой

«Манчестер Юнайтед» под руководством Аморима обыграл »Манчестер Сити»

15 декабря 2024, 22:20 |
714
0
Второй после сэра Алекса Фергюсона. Рубен Аморим сравнялся с легендой
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

15 декабря состоялся матч 16-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Игра прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Поединок закончился победой «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1, благодаря поздним голам Бруну Фернандеша и Амада Диалло.

Эта победа сделала главного тренера «Красных дьяволов» Рубена Аморима вторым наставником в истории, после легендарного сэра Алекса Фергюсона, который выиграл в своем первом же манчестерском дерби в Английской Премьер-лиге.

В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» имея в своем активе 22 очка, занимает 13-е место.

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Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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