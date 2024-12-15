Второй после сэра Алекса Фергюсона. Рубен Аморим сравнялся с легендой
«Манчестер Юнайтед» под руководством Аморима обыграл »Манчестер Сити»
15 декабря состоялся матч 16-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
Игра прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере.
Поединок закончился победой «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1, благодаря поздним голам Бруну Фернандеша и Амада Диалло.
Эта победа сделала главного тренера «Красных дьяволов» Рубена Аморима вторым наставником в истории, после легендарного сэра Алекса Фергюсона, который выиграл в своем первом же манчестерском дерби в Английской Премьер-лиге.
В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» имея в своем активе 22 очка, занимает 13-е место.
Ruben Amorim becomes just the second Manchester United boss to win their first Premier League Manchester derby after Sir Alex Ferguson.— Squawka (@Squawka) December 15, 2024
What. A. Comeback. 😍 pic.twitter.com/YN9ZrKZMUl
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