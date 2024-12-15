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15 декабря 2024, 22:40 | Обновлено 15 декабря 2024, 22:42
2241
5

ФОТО. Знаменитая актриса пришла посмотреть на игру Довбика. С пивом

Кира Найтли побывала на матче «Комо» - «Рома»

15 декабря 2024, 22:40 | Обновлено 15 декабря 2024, 22:42
2241
5
ФОТО. Знаменитая актриса пришла посмотреть на игру Довбика. С пивом
Daily Mail. Кира Найтли на матче «Комо» - «Рома»

Матч 16-го тура Серии А между «Комо» и «Ромой» запомнится тем, что его посетила знаменитая актриса Кира Найтли.

Режиссер трансляции нескольо раз показывал кадры со звездой «Пиратов Карибского моря»: однажды она даже была со стаканом пива.

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Вместе с Кирой был её муж Джеймс Райтон и 47-летний актер Майкл Фассберндер. Компания отлично провела время, отпраздновав победу местной команды со счётом 2:0.

Нападающий «Ромы» Артем Довбик появился на второй тайм, но так и не смог отметиться результативными действиями.

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Артем Діхтяренко Источник: Daily Mail
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Комментарии 5
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roman75zpr
Сейчас без пива на игру Довбика смотреть нежелательно)
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+3
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saltim
Какое пиво? Прт такой погоде там точно шило в стакане.
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0
Yeger
Гра Довбика її розвеселила. А над тими хто заплатив за Довбика можна просто поржати.
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-1
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