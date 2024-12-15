ФОТО. Знаменитая актриса пришла посмотреть на игру Довбика. С пивом

Матч 16-го тура Серии А между «Комо» и «Ромой» запомнится тем, что его посетила знаменитая актриса Кира Найтли.

Режиссер трансляции нескольо раз показывал кадры со звездой «Пиратов Карибского моря»: однажды она даже была со стаканом пива.

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Вместе с Кирой был её муж Джеймс Райтон и 47-летний актер Майкл Фассберндер. Компания отлично провела время, отпраздновав победу местной команды со счётом 2:0.

Нападающий «Ромы» Артем Довбик появился на второй тайм, но так и не смог отметиться результативными действиями.