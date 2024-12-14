Анчелотти может покинуть Реал ради другой звезды сборной Украины

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти имеет действующий контракт до лета 2026 года, однако может покинуть мадридский клуб после завершения текущего сезона, если не выиграет трофеи.

Этим готова воспользоваться «Рома», которая хочет предложить Анчелотти место главного тренера. Нынешний тренер Клаудио Раньери не планирует долго тренировать «волков» и в ближайшее время займет одну из руководящих должностей в клубе.

Анчелотти является легендой «Ромы», отыграв за команду восемь сезонов.

За «Рому» играет звездный украинский форвард Артем Довбик. Ранее Раньери объяснил, с чем связаны проблемы Довбика.