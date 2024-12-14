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  4. Анчелотти может покинуть Реал ради другой звезды сборной Украины
Италия
14 декабря 2024, 03:19 |
276
2

Анчелотти может покинуть Реал ради другой звезды сборной Украины

Карло может возглавить «Рому»

14 декабря 2024, 03:19 |
276
2
Анчелотти может покинуть Реал ради другой звезды сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти имеет действующий контракт до лета 2026 года, однако может покинуть мадридский клуб после завершения текущего сезона, если не выиграет трофеи.

Этим готова воспользоваться «Рома», которая хочет предложить Анчелотти место главного тренера. Нынешний тренер Клаудио Раньери не планирует долго тренировать «волков» и в ближайшее время займет одну из руководящих должностей в клубе.

Анчелотти является легендой «Ромы», отыграв за команду восемь сезонов.

За «Рому» играет звездный украинский форвард Артем Довбик. Ранее Раньери объяснил, с чем связаны проблемы Довбика.

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Клаудио Раньери Карло Анчелотти Рома Рим Артем Довбик Реал Мадрид Серия A чемпионат Италии по футболу
Дмитро Олійник Источник: RomaPress
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Комментарии 2
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Petya
Який він звьоздний…..????
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Goldstein
Ну ви серйозно? Вам пятикласник заголовки пише?
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