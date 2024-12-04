Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Вы всего не знаете». Раньери объяснил, с чем связаны проблемы Довбика
Италия
04 декабря 2024, 22:32 | Обновлено 04 декабря 2024, 22:43
963
0

«Вы всего не знаете». Раньери объяснил, с чем связаны проблемы Довбика

Тренер рассказал о причинах не слишком удачной игры Артема

04 декабря 2024, 22:32 | Обновлено 04 декабря 2024, 22:43
963
0
«Вы всего не знаете». Раньери объяснил, с чем связаны проблемы Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери объяснил, с чем связаны проблемы украинского форварда его команды Артема Довбика.

«Вы не знаете всего, что происходит в Тригории (на тренировочной базе клуба - прим.). Дибала еще не провел ни одной полноценной тренировки.

У Довбика та же самая ситуация – после приезда из сборной он полноценно не тренировался. Люди не знают проблем моих игроков. У нас отличная команда, и мы уже готовимся к следующим матчам», – цитирует Раньери Numero Diez.

Ранее Раньери впервые раскритиковал игру Артема.

По теме:
«Он столько не стоит». Итальянские журналисты разочаровались в Довбике
Лидер Ювентуса восстановился от травмы. Известно, когда сыграет
Рома выбрала позиции, которые усилит зимой. Следует ли волноваться Довбику?
чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Артем Довбик Клаудио Раньери
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунину приготовиться. Куртуа принял решение о своем будущем в Реале
Футбол | 04 декабря 2024, 12:21 1
Лунину приготовиться. Куртуа принял решение о своем будущем в Реале
Лунину приготовиться. Куртуа принял решение о своем будущем в Реале

Тибо Куртуа остается в Мадриде

Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо
Футбол | 04 декабря 2024, 07:04 0
Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо
Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо

Поединок состоится 4 декабря в 15:30 по Киеву

Шовковский оценил безголевую ничью в матче лидеров УПЛ
Футбол | 04.12.2024, 17:44
Шовковский оценил безголевую ничью в матче лидеров УПЛ
Шовковский оценил безголевую ничью в матче лидеров УПЛ
«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 04.12.2024, 07:49
«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри
«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри
ВИДЕО. Ярмолюк проигрывает. Супер-удар в девятку от Роджерса
Футбол | 04.12.2024, 23:02
ВИДЕО. Ярмолюк проигрывает. Супер-удар в девятку от Роджерса
ВИДЕО. Ярмолюк проигрывает. Супер-удар в девятку от Роджерса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
04.12.2024, 09:16 22
Олимпийские игры
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: Это безумие, что, черт возьми, происходит?
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: Это безумие, что, черт возьми, происходит?
03.12.2024, 09:17 2
Бокс
Пополнение. Украинский вратарь присоединится к Цыганкову в Жироне
Пополнение. Украинский вратарь присоединится к Цыганкову в Жироне
03.12.2024, 16:07 5
Футбол
«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу
«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу
03.12.2024, 08:03 3
Футбол
ВИДЕО. Как старший сын Реброва тренера сборной Украины «возил»
ВИДЕО. Как старший сын Реброва тренера сборной Украины «возил»
02.12.2024, 20:29 8
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
02.12.2024, 22:32 40
Футбол
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
03.12.2024, 02:15 2
Бокс
ФЬЮРИ: «Почему я должен жалеть о своих словах о войне в Украине и Усике?»
ФЬЮРИ: «Почему я должен жалеть о своих словах о войне в Украине и Усике?»
03.12.2024, 18:54 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем