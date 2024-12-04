«Вы всего не знаете». Раньери объяснил, с чем связаны проблемы Довбика

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери объяснил, с чем связаны проблемы украинского форварда его команды Артема Довбика.

«Вы не знаете всего, что происходит в Тригории (на тренировочной базе клуба - прим.). Дибала еще не провел ни одной полноценной тренировки.

У Довбика та же самая ситуация – после приезда из сборной он полноценно не тренировался. Люди не знают проблем моих игроков. У нас отличная команда, и мы уже готовимся к следующим матчам», – цитирует Раньери Numero Diez.

Ранее Раньери впервые раскритиковал игру Артема.