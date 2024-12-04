Италия04 декабря 2024, 22:32 | Обновлено 04 декабря 2024, 22:43
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«Вы всего не знаете». Раньери объяснил, с чем связаны проблемы Довбика
Тренер рассказал о причинах не слишком удачной игры Артема
04 декабря 2024, 22:32 | Обновлено 04 декабря 2024, 22:43
963
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Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери объяснил, с чем связаны проблемы украинского форварда его команды Артема Довбика.
«Вы не знаете всего, что происходит в Тригории (на тренировочной базе клуба - прим.). Дибала еще не провел ни одной полноценной тренировки.
У Довбика та же самая ситуация – после приезда из сборной он полноценно не тренировался. Люди не знают проблем моих игроков. У нас отличная команда, и мы уже готовимся к следующим матчам», – цитирует Раньери Numero Diez.
Ранее Раньери впервые раскритиковал игру Артема.
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