Франция15 декабря 2024, 22:09 |
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Впервые за сезон. Эдуард Соболь провел на поле 30 минут в Лиге 1
Украинский фулбек вышел на замену на 60-й минуте
15 декабря 2024, 22:09 |
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15 декабря состоялся матч 15-го тура Лиги 1 между «Гавром» и «Страсбургом».
Игра прошла на «Стад Осеан» в Гавре.
На 60-й минуте украинский защитник гостей Эдуард Соболь вышел на замену. Для украинца это стал первый раз за весь сезон, когда он сыграл не маленькое количество времени. Ранее Соболь выходил на поле лишь на одну минуту, либо оставался на замене.
За 30 минут Соболь заработал желтую карточку на 78-й минуте. Украинец не отметился результативными действиями.
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