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  4. Впервые за сезон. Эдуард Соболь провел на поле 30 минут в Лиге 1
Франция
15 декабря 2024, 22:09 |
451
0

Впервые за сезон. Эдуард Соболь провел на поле 30 минут в Лиге 1

Украинский фулбек вышел на замену на 60-й минуте

15 декабря 2024, 22:09 |
451
0
Впервые за сезон. Эдуард Соболь провел на поле 30 минут в Лиге 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

15 декабря состоялся матч 15-го тура Лиги 1 между «Гавром» и «Страсбургом».

Игра прошла на «Стад Осеан» в Гавре.

На 60-й минуте украинский защитник гостей Эдуард Соболь вышел на замену. Для украинца это стал первый раз за весь сезон, когда он сыграл не маленькое количество времени. Ранее Соболь выходил на поле лишь на одну минуту, либо оставался на замене.

За 30 минут Соболь заработал желтую карточку на 78-й минуте. Украинец не отметился результативными действиями.

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Эдуард Соболь Страсбург Гавр Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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