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Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 21:50 | Обновлено 15 декабря 2024, 21:57
244
0

Украинский специалист возглавил молодежную сборную Кыргызстана U-20

Украинский специалист ранее возглавлял команду «Мурас Юнайтед»

15 декабря 2024, 21:50 | Обновлено 15 декабря 2024, 21:57
244
0
Украинский специалист возглавил молодежную сборную Кыргызстана U-20
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Пучков

Удивительно насыщенной на события в заключительные 4 месяца 2024 года оказалась тренерская карьера украинского специалиста Сергея Пучкова.

После назначения в начале сентября на пост главного тренера одного из ведущих клубов Кыргызстана «Мурас Юнайтед» украинский специалист сначала выиграл Кубок страны, а затем завоевал бронзовые медали сезона 2024. И вот теперь в его деятельности произошел новый поворот.

Как стало известно Sport.ua, 62-летний специалист пошел на повышение – он назначен главным тренером молодежной сборной Кыргызстана U-20. Контракт с Пучковым заключен на один год.

На вакантную должность наставника «Мурас Юнайтед» руководство клуба пригласит нового специалиста. Ранее команда украинского тренера взяла бронзовые медали чемпионата Кыргызстана.

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Сергей Пучков назначение тренера Мурас Юнайтед инсайд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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