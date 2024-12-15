Украинский специалист возглавил молодежную сборную Кыргызстана U-20

Удивительно насыщенной на события в заключительные 4 месяца 2024 года оказалась тренерская карьера украинского специалиста Сергея Пучкова.

После назначения в начале сентября на пост главного тренера одного из ведущих клубов Кыргызстана «Мурас Юнайтед» украинский специалист сначала выиграл Кубок страны, а затем завоевал бронзовые медали сезона 2024. И вот теперь в его деятельности произошел новый поворот.

Как стало известно Sport.ua, 62-летний специалист пошел на повышение – он назначен главным тренером молодежной сборной Кыргызстана U-20. Контракт с Пучковым заключен на один год.

На вакантную должность наставника «Мурас Юнайтед» руководство клуба пригласит нового специалиста. Ранее команда украинского тренера взяла бронзовые медали чемпионата Кыргызстана.