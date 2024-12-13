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Германия
13 декабря 2024, 17:42 | Обновлено 13 декабря 2024, 19:21
569
0

Принципиальная Германия. Местная федерация футбола оштрафовала Баварию

Команду наказали за опоздание на игру

13 декабря 2024, 17:42 | Обновлено 13 декабря 2024, 19:21
569
0
Принципиальная Германия. Местная федерация футбола оштрафовала Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine

Мюнхенская «Бавария» получила штраф в размере 20 тысяч евро от местной федерации футбола.

Причиной стало опоздание команды на поединок 8-го тура Бундеслиги против «Бохума» (5:0).

Игроки «Баварии» несвоевременно появились на футбольном поле из-за проверки экипировки. В целом начало игры задержалось на две минуты.

Лидер Бундеслиги даже подал апелляцию по поводу подобного решения, однако клуб получил прямой отказ.

Напомним, что в турнирной таблице «Бавария» занимает первое место, имея в активе 33 балла.

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Бавария Бохум чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бохум - Бавария штрафы
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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