Принципиальная Германия. Местная федерация футбола оштрафовала Баварию

Мюнхенская «Бавария» получила штраф в размере 20 тысяч евро от местной федерации футбола.

Причиной стало опоздание команды на поединок 8-го тура Бундеслиги против «Бохума» (5:0).

Игроки «Баварии» несвоевременно появились на футбольном поле из-за проверки экипировки. В целом начало игры задержалось на две минуты.

Лидер Бундеслиги даже подал апелляцию по поводу подобного решения, однако клуб получил прямой отказ.

Напомним, что в турнирной таблице «Бавария» занимает первое место, имея в активе 33 балла.

Bayern have been fined €20k for 'arriving late for a league game'. It was on matchday 8 against Bochum. According to the DFB, the Bayern team had completed the equipment inspection late, which led to a 2-minute delay to the kick-off. The club lodged an appeal but it was rejected pic.twitter.com/xDdgqUQloU