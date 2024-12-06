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Англия
06 декабря 2024, 17:23 | Обновлено 06 декабря 2024, 17:24
252
0

Несколько ключевых игроков Манчестер Сити пропустят следующий матч АПЛ

Четверо игроков точно пропустят матч 15 тура АПЛ

06 декабря 2024, 17:23 | Обновлено 06 декабря 2024, 17:24
252
0
Несколько ключевых игроков Манчестер Сити пропустят следующий матч АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о ситуации с лазаретом «горожан» перед матчем 15-го тура Английской Премьер-лиги против «Кристалл Пэлас».

«Фил Фоден не готов поучаствовать в следующем матче. Натан Аке недоступен, Джон Стоунз и Матео Ковачич все еще недоступны для выбора состава. Они не сыграют против «Кристалл Пелас», – сказал испанец.

Матч «Кристалл Пелас» – «Манчестер Сити» состоится в субботу, 7 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

«Манчестер Сити» занимает четвертое место турнирной таблицы АПЛ. У подопечных Жузепа Гвардиолы есть 26 турнирных пунктов после 14 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что лидер «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне может покинуть «горожан» уже следующим летом.

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Манчестер Сити Жузеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Кристал Пэлас
Олег Вахоцкий Источник: ФК Манчестер Сити
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