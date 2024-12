Несколько ключевых игроков Манчестер Сити пропустят следующий матч АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о ситуации с лазаретом «горожан» перед матчем 15-го тура Английской Премьер-лиги против «Кристалл Пэлас».

«Фил Фоден не готов поучаствовать в следующем матче. Натан Аке недоступен, Джон Стоунз и Матео Ковачич все еще недоступны для выбора состава. Они не сыграют против «Кристалл Пелас», – сказал испанец.

Матч «Кристалл Пелас» – «Манчестер Сити» состоится в субботу, 7 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

«Манчестер Сити» занимает четвертое место турнирной таблицы АПЛ. У подопечных Жузепа Гвардиолы есть 26 турнирных пунктов после 14 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что лидер «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне может покинуть «горожан» уже следующим летом.

PEP 💬 (Injury update) He [Phil Foden] is not ready.



Nathan [Ake] is out, Manu [Akanji] we'll see.



They [John Stones and Mateo Kovacic] are still out. pic.twitter.com/XDfaw3SRyN