Англия06 декабря 2024, 14:38 |
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Команды украинцев, неожиданный лидер. Лучшие команды АПЛ по xG
«Челси» возглавил список
06 декабря 2024, 14:38 |
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Список самых лучший команда Английской Премьер-лиги по показателю ожидаемых голов:
- 1. «Челси» – 29.76 xG
- 2. «Ливерпуль» – 29.16 xG
- 3. «Манчестер Сити» – 27.69 xG
- 4. «Борнмут» – 27.25 xG
- 5. «Тоттенхэм» – 25.56 xG
- 6. «Арсенал» – 24.24 xG
- 7. «Астон Вилла» – 23.54 xG
- 8. «Брентфорд» – 22.86 xG
- 9. «Вест Хэм» – 21.14 xG
- 10. «Брайтон» – 20.5 xG
Среди команд, в которых играют украинцы, наблюдаем: «Челси» Михаила Мудрика, «Борнмут» Ильи Забарного, «Арсенал» Александра Зинченко, «Брентфорд» Егора Ярмолюка.
Агент Михаила Мудрика прокомментировал интерес к игроку.
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