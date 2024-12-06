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Англия
06 декабря 2024, 14:38 |
124
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Команды украинцев, неожиданный лидер. Лучшие команды АПЛ по xG

«Челси» возглавил список

06 декабря 2024, 14:38 |
124
1
Команды украинцев, неожиданный лидер. Лучшие команды АПЛ по xG
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

Список самых лучший команда Английской Премьер-лиги по показателю ожидаемых голов:

  • 1. «Челси» – 29.76 xG
  • 2. «Ливерпуль» – 29.16 xG
  • 3. «Манчестер Сити» – 27.69 xG
  • 4. «Борнмут» – 27.25 xG
  • 5. «Тоттенхэм» – 25.56 xG
  • 6. «Арсенал» – 24.24 xG
  • 7. «Астон Вилла» – 23.54 xG
  • 8. «Брентфорд» – 22.86 xG
  • 9. «Вест Хэм» – 21.14 xG
  • 10. «Брайтон» – 20.5 xG

Среди команд, в которых играют украинцы, наблюдаем: «Челси» Михаила Мудрика, «Борнмут» Ильи Забарного, «Арсенал» Александра Зинченко, «Брентфорд» Егора Ярмолюка.

Агент Михаила Мудрика прокомментировал интерес к игроку.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси Ливерпуль Борнмут Манчестер Сити Арсенал Лондон Тоттенхэм Брентфорд Астон Вилла Вест Хэм Брайтон Егор Ярмолюк Илья Забарный Александр Зинченко Михаил Мудрик
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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Gargantua81
а в Украине?
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