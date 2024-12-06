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Англия
06 декабря 2024, 14:16 | Обновлено 06 декабря 2024, 14:17
323
0

«Всегда привлекают внимание». Агент – об интересе к звезде сборной Украины

Вадим Шаблий высказался по поводу Михаила Мудрика

06 декабря 2024, 14:16 | Обновлено 06 декабря 2024, 14:17
323
0
«Всегда привлекают внимание». Агент – об интересе к звезде сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный украинский агент Вадим Шаблий высказался о вингере лондонского «Челси» Михаиле Мудрике:

«Я рад, что Михаил стал нашим клиентом. Для него жизненно важно получать удовольствие от игры, жизненно важно чувствовать, что ему доверяют. Я абсолютно убежден, что он покажет все свои лучшие футбольные качества.

Конечно, такие игроки, как Миша, всегда будут привлекать внимание других клубов и их скаутов. Он один из тех футболистов, которые благодаря своим игровым качествам могут повлиять на результат матча.

Он чувствует игру, умеет брать на себя ответственность, быстро принимает решения. Но на данный момент у него контракт с «Челси», и все его мысли о том, как обеспечить себе место в стартовом составе».

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 15 матчей за «Челси», отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Михаила Мудрика хочет арендовать «Барселона».

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Дмитро Вербинський Источник: Evening Standard
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