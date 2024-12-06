Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. И кто же на втором месте? Как выглядит таблица АПЛ 2024/25 после 14 туров
Англия
06 декабря 2024, 03:25 |
183
0

И кто же на втором месте? Как выглядит таблица АПЛ 2024/25 после 14 туров

Ливерпуль лидирует в чемпионате Англии, Челси и Арсенал делят вторую и третью строчку

06 декабря 2024, 03:25 |
183
0
И кто же на втором месте? Как выглядит таблица АПЛ 2024/25 после 14 туров
Getty Images/Global Images Ukraine

3–5 декабря состоялись матчи 14-го тура Английской Премьер лиги 2024/25.

Ливерпуль, который является лидером чемпионата, в гостях сыграл вничью с Ньюкаслом со счетом 3:3. Звездный игрок мерсисайдцев Мохамед Салах в этой игре оформил дубль + ассист.

Действующий чемпион Англии Манчестер Сити прервал неудачную серию и все-таки сумел победить – подопечные Жузепа Гвардиола переиграли Ноттингем Форест 3:0.

Челси без Михаила Мудрика в гостях разгромил Саутгемптон 5:1. Украинский вингер пропускал матч из-за болезни.

Арсенал и украинец Александр Зинченко на Эмирейтс уверенно выиграли у Манчестер Юнайтед 2:0. Зинченко провел на поле 71 минуту, после чего был заменен на Микеля Мерино.

Эвертон дома разбил Вулверхэмптон 4:0. Украинский левый фулбэк Виталий Миколенко отыграл весь поединок.

Егор Ярмолюк вместе с Брентфордом на выезде уступил Астон Вилле 1:3. Сам украинец начал встречу в старте и был заменен на Пэриса Магому на 64-й.

В заключительном поединке тура Борнмут минимально одолел Тоттенхэм на Виталити. Илья Забарный отыграл все 90 минут.

Ливерпуль продолжает уверенно занимать первое место в таблице АПЛ с 35 очками. У ближайших преследователей Челси с Мудриком и Арсенала с Зинченко, которые делят вторую и третью позицию соответственно, имеют в своем активе по 28 пунктов.

На четвертой строчке идет Манчестер Сити с 26 баллами, а топ-5 замыкает Брайтон (23).

Борнмут и Забарный идет на 9-м месте. У вишен 21 очко. Брентфорд и Ярмолюк располагаются на 11-й позиции (20), а Эвертон и Миколенко – на 15-й (14).

АПЛ 2024/25. 14-й тур, 3–5 декабря

  • Ипсвич – Кристал Пэлас – 0:1
  • Лестер – Вест Хэм – 3:1
  • Саутгемптон – Челси – 1:5
  • Ньюкасл – Ливерпуль – 3:3
  • Манчестер Сити – Ноттингем Форест – 3:0
  • Эвертон – Вулверхэмптон – 4:0
  • Астон Вилла – Брентфорд – 3:1
  • Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:0
  • Фулхэм – Брайтон – 3:1
  • Борнмут – Тоттенхэм – 1:0

Таблица АПЛ 2024/25 после 14 туров

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 14 11 2 1 29 - 11 35
2 Челси 14 8 4 2 31 - 15 28
3 Арсенал 14 8 4 2 28 - 14 28
4 Манчестер Сити 14 8 2 4 25 - 19 26
5 Брайтон 14 6 5 3 23 - 20 23
6 Фулхэм 14 6 4 4 21 - 19 22
7 Ноттингем Форест 14 6 4 4 16 - 16 22
8 Астон Вилла 14 6 4 4 22 - 23 22
9 Борнмут 14 6 3 5 21 - 19 21
10 Тоттенхэм 14 6 2 6 28 - 15 20
11 Брентфорд 14 6 2 6 27 - 26 20
12 Ньюкасл 14 5 5 4 17 - 17 20
13 Манчестер Юнайтед 14 5 4 5 17 - 15 19
14 Вест Хэм 14 4 3 7 18 - 27 15
15 Эвертон 14 3 5 6 14 - 21 14
16 Лестер 14 3 4 7 19 - 28 13
17 Кристал Пэлас 14 2 6 6 12 - 18 12
18 Ипсвич Таун 14 1 6 7 13 - 25 9
19 Вулверхэмптон 14 2 3 9 22 - 36 9
20 Саутгемптон 14 1 2 11 11 - 30 5
Полная таблица
По теме:
Легендарный игрок Реала четко пояснил, почему Мбаппе не забивает пенальти
ФОТО. Чиловый парень. Как юный игрок в АПЛ начал новый тренд празднования
Хейсен – самый молодой голеадор Борнмута в АПЛ
Ливерпуль Эвертон Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Ньюкасл Фулхэм Астон Вилла Кристал Пэлас Вулверхэмптон Саутгемптон Ноттингем Форест Ипсвич Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Манчестер Сити Брайтон Английская Премьер-лига Александр Зинченко Борнмут Лестер Виталий Миколенко Михаил Мудрик Челси Вест Хэм статистические расклады Илья Забарный Егор Ярмолюк
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
Футбол | 05 декабря 2024, 21:35 17
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ

В Майами состоялсь жеребьевка Клубного чемпионата мира 2025

«Усик не дурак». Почему Фьюри не сможет победить украинского боксера?
Бокс | 05 декабря 2024, 09:34 1
«Усик не дурак». Почему Фьюри не сможет победить украинского боксера?
«Усик не дурак». Почему Фьюри не сможет победить украинского боксера?

Специалисты считают, что британец сделал несколько ошибок в подготовке к бою

Барселона зимой арендует украинскую звезду. Должен помочь выиграть титул
Футбол | 05.12.2024, 08:14
Барселона зимой арендует украинскую звезду. Должен помочь выиграть титул
Барселона зимой арендует украинскую звезду. Должен помочь выиграть титул
В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ
Футбол | 05.12.2024, 16:16
В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ
В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ
Вестерло разгромно уступило Андерлехту. Сидорчук не попал в заявку
Футбол | 06.12.2024, 02:32
Вестерло разгромно уступило Андерлехту. Сидорчук не попал в заявку
Вестерло разгромно уступило Андерлехту. Сидорчук не попал в заявку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жан БЕЛЕНЮК: «Ковтун имел все условия и получал зарплату из Украины»
Жан БЕЛЕНЮК: «Ковтун имел все условия и получал зарплату из Украины»
04.12.2024, 14:59 6
Другие виды
Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал
Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал
04.12.2024, 23:59 15
Футбол
Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо
Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо
04.12.2024, 07:04
Футбол
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
04.12.2024, 07:15 6
Теннис
Кварцяный разнес футболиста Динамо, обратившись к Шовковскому
Кварцяный разнес футболиста Динамо, обратившись к Шовковскому
05.12.2024, 13:31 15
Футбол
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
04.12.2024, 09:16 26
Олимпийские игры
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
05.12.2024, 12:54 49
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем