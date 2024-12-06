И кто же на втором месте? Как выглядит таблица АПЛ 2024/25 после 14 туров
Ливерпуль лидирует в чемпионате Англии, Челси и Арсенал делят вторую и третью строчку
3–5 декабря состоялись матчи 14-го тура Английской Премьер лиги 2024/25.
Ливерпуль, который является лидером чемпионата, в гостях сыграл вничью с Ньюкаслом со счетом 3:3. Звездный игрок мерсисайдцев Мохамед Салах в этой игре оформил дубль + ассист.
Действующий чемпион Англии Манчестер Сити прервал неудачную серию и все-таки сумел победить – подопечные Жузепа Гвардиола переиграли Ноттингем Форест 3:0.
Челси без Михаила Мудрика в гостях разгромил Саутгемптон 5:1. Украинский вингер пропускал матч из-за болезни.
Арсенал и украинец Александр Зинченко на Эмирейтс уверенно выиграли у Манчестер Юнайтед 2:0. Зинченко провел на поле 71 минуту, после чего был заменен на Микеля Мерино.
Эвертон дома разбил Вулверхэмптон 4:0. Украинский левый фулбэк Виталий Миколенко отыграл весь поединок.
Егор Ярмолюк вместе с Брентфордом на выезде уступил Астон Вилле 1:3. Сам украинец начал встречу в старте и был заменен на Пэриса Магому на 64-й.
В заключительном поединке тура Борнмут минимально одолел Тоттенхэм на Виталити. Илья Забарный отыграл все 90 минут.
Ливерпуль продолжает уверенно занимать первое место в таблице АПЛ с 35 очками. У ближайших преследователей Челси с Мудриком и Арсенала с Зинченко, которые делят вторую и третью позицию соответственно, имеют в своем активе по 28 пунктов.
На четвертой строчке идет Манчестер Сити с 26 баллами, а топ-5 замыкает Брайтон (23).
Борнмут и Забарный идет на 9-м месте. У вишен 21 очко. Брентфорд и Ярмолюк располагаются на 11-й позиции (20), а Эвертон и Миколенко – на 15-й (14).
АПЛ 2024/25. 14-й тур, 3–5 декабря
- Ипсвич – Кристал Пэлас – 0:1
- Лестер – Вест Хэм – 3:1
- Саутгемптон – Челси – 1:5
- Ньюкасл – Ливерпуль – 3:3
- Манчестер Сити – Ноттингем Форест – 3:0
- Эвертон – Вулверхэмптон – 4:0
- Астон Вилла – Брентфорд – 3:1
- Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:0
- Фулхэм – Брайтон – 3:1
- Борнмут – Тоттенхэм – 1:0
Таблица АПЛ 2024/25 после 14 туров
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|14
|11
|2
|1
|29 - 11
|35
|2
|Челси
|14
|8
|4
|2
|31 - 15
|28
|3
|Арсенал
|14
|8
|4
|2
|28 - 14
|28
|4
|Манчестер Сити
|14
|8
|2
|4
|25 - 19
|26
|5
|Брайтон
|14
|6
|5
|3
|23 - 20
|23
|6
|Фулхэм
|14
|6
|4
|4
|21 - 19
|22
|7
|Ноттингем Форест
|14
|6
|4
|4
|16 - 16
|22
|8
|Астон Вилла
|14
|6
|4
|4
|22 - 23
|22
|9
|Борнмут
|14
|6
|3
|5
|21 - 19
|21
|10
|Тоттенхэм
|14
|6
|2
|6
|28 - 15
|20
|11
|Брентфорд
|14
|6
|2
|6
|27 - 26
|20
|12
|Ньюкасл
|14
|5
|5
|4
|17 - 17
|20
|13
|Манчестер Юнайтед
|14
|5
|4
|5
|17 - 15
|19
|14
|Вест Хэм
|14
|4
|3
|7
|18 - 27
|15
|15
|Эвертон
|14
|3
|5
|6
|14 - 21
|14
|16
|Лестер
|14
|3
|4
|7
|19 - 28
|13
|17
|Кристал Пэлас
|14
|2
|6
|6
|12 - 18
|12
|18
|Ипсвич Таун
|14
|1
|6
|7
|13 - 25
|9
|19
|Вулверхэмптон
|14
|2
|3
|9
|22 - 36
|9
|20
|Саутгемптон
|14
|1
|2
|11
|11 - 30
|5
Welcome to the top six, @FulhamFC! 👋 pic.twitter.com/bs3lQbYRoK— Premier League (@premierleague) December 5, 2024
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