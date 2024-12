И кто же на втором месте? Как выглядит таблица АПЛ 2024/25 после 14 туров

3–5 декабря состоялись матчи 14-го тура Английской Премьер лиги 2024/25.

Ливерпуль, который является лидером чемпионата, в гостях сыграл вничью с Ньюкаслом со счетом 3:3. Звездный игрок мерсисайдцев Мохамед Салах в этой игре оформил дубль + ассист.

Действующий чемпион Англии Манчестер Сити прервал неудачную серию и все-таки сумел победить – подопечные Жузепа Гвардиола переиграли Ноттингем Форест 3:0.

Челси без Михаила Мудрика в гостях разгромил Саутгемптон 5:1. Украинский вингер пропускал матч из-за болезни.

Арсенал и украинец Александр Зинченко на Эмирейтс уверенно выиграли у Манчестер Юнайтед 2:0. Зинченко провел на поле 71 минуту, после чего был заменен на Микеля Мерино.

Эвертон дома разбил Вулверхэмптон 4:0. Украинский левый фулбэк Виталий Миколенко отыграл весь поединок.

Егор Ярмолюк вместе с Брентфордом на выезде уступил Астон Вилле 1:3. Сам украинец начал встречу в старте и был заменен на Пэриса Магому на 64-й.

В заключительном поединке тура Борнмут минимально одолел Тоттенхэм на Виталити. Илья Забарный отыграл все 90 минут.

Ливерпуль продолжает уверенно занимать первое место в таблице АПЛ с 35 очками. У ближайших преследователей Челси с Мудриком и Арсенала с Зинченко, которые делят вторую и третью позицию соответственно, имеют в своем активе по 28 пунктов.

На четвертой строчке идет Манчестер Сити с 26 баллами, а топ-5 замыкает Брайтон (23).

Борнмут и Забарный идет на 9-м месте. У вишен 21 очко. Брентфорд и Ярмолюк располагаются на 11-й позиции (20), а Эвертон и Миколенко – на 15-й (14).

АПЛ 2024/25. 14-й тур, 3–5 декабря

Таблица АПЛ 2024/25 после 14 туров

Welcome to the top six, @FulhamFC! 👋 pic.twitter.com/bs3lQbYRoK