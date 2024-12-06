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Чемпионат Англии
Борнмут
05.12.2024 22:15 – FT 1 : 0
Тоттенхэм
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Англия
06 декабря 2024, 02:32 |
87
0

ФОТО. Чиловый парень. Как юный игрок в АПЛ начал новый тренд празднования

Дин Хейсен оформил гол за Борнмут в матче против Тоттенхэма (1:0)

06 декабря 2024, 02:32 |
87
0
ФОТО. Чиловый парень. Как юный игрок в АПЛ начал новый тренд празднования
Getty Images/Global Images Ukraine. Дин Хейсен

5 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ 2024/25 между командами Борнмут и Тоттенхэм. Поединок прошел на стадионе Виталити. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу вишен.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 17-й минуте Дин Хейсен оформил единственный гол в этой встрече. Для 19-летнего центрбека этот мяч стал первым в карьере в чемпионате Англии.

После забитого гола Хейсен отпраздновал, так скажем, в оригинальном стиле. Он повторил «стойку героя» популярного мема, который является трендом в социальных сетях – Chill guy (чиловый парень).

Тот самый герой мема – антропоморфная собака, которая стала символом беззаботности и спокойствия, олицетворяя идею «жизни без волнений», что в молодежном слэнге и означает chill (чил).

ФОТО. Чиловый парень. Как юный игрок в АПЛ начал новый тренд празднования

Картинка-мем Chill guy

Вариант использования мем-картинки Chill guy

Перевод: когда не знаешь о меме Chill guy, потому что ты просто Chill guy, который не всегда онлайн 24/7

Видеообзор матча Борнмут – Тоттенхэм (1:0):

События матча

17’
ГОЛ ! Мяч забил Dean Huijsen (Борнмут).
По теме:
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Борнмут – Тоттенхэм – 1:0. Clean sheet Забарного. Видео гола и обзор матча
Дин Хёйсен мемы фото празднование гола Борнмут Тоттенхэм Илья Забарный Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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