5 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ 2024/25 между командами Борнмут и Тоттенхэм. Поединок прошел на стадионе Виталити. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу вишен.

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На 17-й минуте Дин Хейсен оформил единственный гол в этой встрече. Для 19-летнего центрбека этот мяч стал первым в карьере в чемпионате Англии.

После забитого гола Хейсен отпраздновал, так скажем, в оригинальном стиле. Он повторил «стойку героя» популярного мема, который является трендом в социальных сетях – Chill guy (чиловый парень).

Тот самый герой мема – антропоморфная собака, которая стала символом беззаботности и спокойствия, олицетворяя идею «жизни без волнений», что в молодежном слэнге и означает chill (чил).

ФОТО. Чиловый парень. Как юный игрок в АПЛ начал новый тренд празднования

Картинка-мем Chill guy

Вариант использования мем-картинки Chill guy

Перевод: когда не знаешь о меме Chill guy, потому что ты просто Chill guy, который не всегда онлайн 24/7

Видеообзор матча Борнмут – Тоттенхэм (1:0):