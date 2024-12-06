Хейсен – самый молодой голеадор Борнмута в АПЛ

5 декабря в 14-м туре английской лиги на поле встретились «Борнмут» и «Тоттенхэм». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «вишен». Единственным забитым мячом отметился Дин Хейсен.

Гол против «шпор» стал для 19-летнего защитника «Борнмута» первым за английский клуб. Хейсен стал самым молодым игроком в истории «вишен», который отметился забитым мячом в Английской Премьер-лиге (19 лет и 235 дней).

Также Дин является самым молодым игроком, который забил свой первый гол в Премьер-лиге в ворота «Тоттенхэма». До него этот рекорд принадлежал Филу Фодену (18 лет, 327 дней).

В этом сезоне молодой испанский защитник провел за английский клуб 8 матчей в АПЛ.

Сейчас «Борнмут» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата (6 побед, 3 ничьи, 5 поражений).