Англия06 декабря 2024, 01:08 |
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Борнмут – Тоттенхэм – 1:0. Clean sheet Забарного. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 14-го тура АПЛ 2024/25
06 декабря 2024, 01:08 |
118
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5 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ 2024/25 между командами Борнмут и Тоттенхэм. Поединок прошел на стадионе Виталити. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу вишен.
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Украинский защитник Илья Забарный вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу.
АПЛ 2024/25. 14-й тур, 5 декабря
Борнмут – Тоттенхэм – 1:0
Гол: Хейсен, 17
Видеообзор матча:
События матча
17’
ГОЛ ! Мяч забил Dean Huijsen (Борнмут).
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