5 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ 2024/25 между командами Борнмут и Тоттенхэм. Поединок прошел на стадионе Виталити. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу вишен.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский защитник Илья Забарный вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу.

АПЛ 2024/25. 14-й тур, 5 декабря

Борнмут – Тоттенхэм – 1:0

Гол: Хейсен, 17

Видеообзор матча: