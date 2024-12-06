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Чемпионат Англии
Борнмут
05.12.2024 22:15 – FT 1 : 0
Тоттенхэм
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Англия
06 декабря 2024, 01:08 |
118
0

Борнмут – Тоттенхэм – 1:0. Clean sheet Забарного. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 14-го тура АПЛ 2024/25

06 декабря 2024, 01:08 |
118
0
Борнмут – Тоттенхэм – 1:0. Clean sheet Забарного. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

5 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ 2024/25 между командами Борнмут и Тоттенхэм. Поединок прошел на стадионе Виталити. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу вишен.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский защитник Илья Забарный вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу.

АПЛ 2024/25. 14-й тур, 5 декабря

Борнмут – Тоттенхэм – 1:0

Гол: Хейсен, 17

Видеообзор матча:

События матча

17’
ГОЛ ! Мяч забил Dean Huijsen (Борнмут).
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Борнмут с Забарным нанес Тоттенхэму поражение и обошел шпор в таблице АПЛ
Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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