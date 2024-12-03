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Чемпионат Англии
Борнмут
05.12.2024 22:15 - : -
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 декабря 2024, 22:28 |
17
0

Борнмут – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 декабря в 22:15 матч чемпионата Англии

03 декабря 2024, 22:28 |
17
0
Борнмут – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В четверг, 5 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Тоттенхэм».

Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports+.

Борнмут – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Борнмут – Тоттенхэм
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Борнмут Тоттенхэм Илья Забарный чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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