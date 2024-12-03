Англия03 декабря 2024, 22:28 |
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Борнмут – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 декабря в 22:15 матч чемпионата Англии
03 декабря 2024, 22:28 |
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В четверг, 5 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Тоттенхэм».
Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports+.
Борнмут – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Борнмут – ТоттенхэмСмотреть трансляцию
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