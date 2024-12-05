5 декабря на «Виталити» пройдет матч 10-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Борнмут» встретится с «Тоттенхэм Хотспур». Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени.

Борнмут

Команда вернулась в АПЛ в 2022-м году. А перед прошлым сезоном на пост главного тренера позвали Андони Ираолу. Тот столкнулся с необходимостью адаптироваться и к Туманному Альбиону, и к местному футболу, но сделал это успешно, в итоге забравшись с новыми подопечными на достойное двенадцатое место. Новым вызовом для баска стала летняя продажа основного бомбардира, Соланке. В целом, и это трагедией не стало, хотя, конечно, вишенки все еще не ставят перед собой сколько-нибудь амбициозных задач, просто пытаясь оставаться в комфортной зоне середины таблицы. Хотя при этом получалось приятно удивлять победами над Арсеналом и Манчестер Сити. Да и в прошлом туре получилось обыграть Вулверхэмптон со счетом 4:2.

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Тоттенхэм Хотспур

Клуб привык еще со времен Почеттино воспринимать себя как представителя квартета лидеров английского футбола. И, несмотря на уход Кейна летом прошлого года, перед новым наставником, Постекоглу, ставилась задача вернуться в эту топ-4. Он не справился, но и пятое итоговое место было серьезным успехом сравнительно с провальным 2022/2023, и не удивительно, что специалисту дали поработать и дальше, и потратились на приобретение нового нападающего - Соланке. Получается не все, чего стоит поражение от Ипсвича дома. Но при этом после паузы разгромили на выезде Манчестер Сити. После этого, правда, были только результативные ничьи - в четверг в рамках еврокубка с Ромой, в уик-энд в чемпионате с Фулхэмом.

Статистика личных встреч

Шпоры выиграли три из четырех последних очных матчей - но в апреле прошлого года вишенки побеждали на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару практически равной по силам. Но можно согласиться с тем, что эта пара должна порадовать зрелищным футболом - тут ставим на то, что в итоге пробьют отметку в тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,6).