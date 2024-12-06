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Чемпионат Англии
Борнмут
05.12.2024 22:15 – FT 1 : 0
Тоттенхэм
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Англия
06 декабря 2024, 00:10 | Обновлено 06 декабря 2024, 00:55
624
2

Борнмут с Забарным нанес Тоттенхэму поражение и обошел шпор в таблице АПЛ

Матч 14-го тура чемпионата Англии завершился со счетом 1:0, гол забил Дин Хейсен

06 декабря 2024, 00:10 | Обновлено 06 декабря 2024, 00:55
624
2
Борнмут с Забарным нанес Тоттенхэму поражение и обошел шпор в таблице АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

5 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ 2024/25 между командами Борнмут и Тоттенхэм.

Поединок прошел на стадионе Виталити. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу вишен.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 17-й минуте оформил 19-летний центрбек Дин Хейсен. На 72-й Эванилсон мог увеличить преимущество, но забитый мяч был отменен из-за офсайда во время атаки.

Украинский защитник Илья Забарный вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу.

Благодаря этой победе Борнмут набрал 21 пункт и занимает 9-е место в таблице чемпионата Англии. Шпоры из-за этого поражение пропустили вишен вперед. С 20 пунктами подопечные Ангелоса Постекоглу располагаются на 10-й позиции.

АПЛ 2024/25. 14-й тур, 5 декабря

Борнмут – Тоттенхэм – 1:0

Гол: Хейсен, 17

Борнмут: Аррисабалага, Керкез, Хейсен, Забарный, Смит, Кристи (Кук, 77), Адамс, Тавернье (Биллинг, 85), Клюйверт (Уаттара, 64), Семеньо (Брукс, 85), Эванилсон (Унал, 85).

Тоттенхэм: Форстер, Удоджи, Дэвис (Порро, 62), Дрэгушин, Грэй, Мэддисон (Вернер, 80), Биссума (Бергвалль, 80), Сарр (Сон Хын Мин, 57), Кулусевски, Джонсон, Соланке.

Предупреждения: Дэвис (4), Биссума (21), Аррисабалага (62), Адамс (68).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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pol-55
Якось не приходилось дивитись гру Борнмута,заодно глянув уважніше на гру Забарного непогано за виключенням на 11хв.помилився на крайній позиції,але обійшлось,взагалі його команда хороша в відборі,контрі але з ударами з гарних позицій жах,змарнувати скільки нагод...Тотем сьогодні ні про шо.
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+3
sarnet32
Виходячи з своїх фінансових та кадрових можливостей Борнмут грає на високому рівні. До речі нападник Тотенхема Соланке як раз перейшов до лондонців за 65 млн з Борнмута. Але поки що й не вражає - лише 4 гола. Та й травмованих хватає у лондонців. Тому й не дивно що їх так "ковбасить". Але очки втрачають всі команди ну крім Челсі Арсенала та Лівера. Дуже зараз щільно в середині турнірної таблиці. Так що Борнмуту можна і наєврокубки замахнутись. 
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