Борнмут с Забарным нанес Тоттенхэму поражение и обошел шпор в таблице АПЛ
Матч 14-го тура чемпионата Англии завершился со счетом 1:0, гол забил Дин Хейсен
5 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ 2024/25 между командами Борнмут и Тоттенхэм.
Поединок прошел на стадионе Виталити. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу вишен.
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Единственный гол на 17-й минуте оформил 19-летний центрбек Дин Хейсен. На 72-й Эванилсон мог увеличить преимущество, но забитый мяч был отменен из-за офсайда во время атаки.
Украинский защитник Илья Забарный вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу.
Благодаря этой победе Борнмут набрал 21 пункт и занимает 9-е место в таблице чемпионата Англии. Шпоры из-за этого поражение пропустили вишен вперед. С 20 пунктами подопечные Ангелоса Постекоглу располагаются на 10-й позиции.
АПЛ 2024/25. 14-й тур, 5 декабря
Борнмут – Тоттенхэм – 1:0
Гол: Хейсен, 17
Борнмут: Аррисабалага, Керкез, Хейсен, Забарный, Смит, Кристи (Кук, 77), Адамс, Тавернье (Биллинг, 85), Клюйверт (Уаттара, 64), Семеньо (Брукс, 85), Эванилсон (Унал, 85).
Тоттенхэм: Форстер, Удоджи, Дэвис (Порро, 62), Дрэгушин, Грэй, Мэддисон (Вернер, 80), Биссума (Бергвалль, 80), Сарр (Сон Хын Мин, 57), Кулусевски, Джонсон, Соланке.
Предупреждения: Дэвис (4), Биссума (21), Аррисабалага (62), Адамс (68).
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