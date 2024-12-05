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Чемпионат Англии
Фулхэм
05.12.2024 21:30 – FT 3 : 1
Брайтон
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Англия
05 декабря 2024, 23:27 | Обновлено 05 декабря 2024, 23:28
49
0

Чайки не долетели до топ-4 АПЛ. Фулхэм одолел Брайтон в матче с 4 голами

Матч 14-го тура завершился со счетом 4:1 в пользу дачников

05 декабря 2024, 23:27 | Обновлено 05 декабря 2024, 23:28
49
0
Чайки не долетели до топ-4 АПЛ. Фулхэм одолел Брайтон в матче с 4 голами
Getty Images/Global Images Ukraine

5 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ 2024/25 между командами Фулхэм и Брайтон.

Поединок прошел на стадионе Крэйвен Коттедж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу дачников.

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Дубль за хозяев оформил Алекс Ивоби, а еще один мяч в свои ворота отправил Мэтт О'Райли. У гостей единственный гол забил Карлос Балеба.

Чайки не сумели вернуть себе четвертое место в таблице чемпионата Англии и с 23 очками располагаются на пятой позиции. Четвертый – Манчестер Сити (26). У Фулхэма 22 пункта и шестая строчка.

АПЛ 2024/25. 14-й тур, 5 декабря

Фулхэм – Брайтон – 3:1

Голы: Ивоби, 4, 87, О'Райли, 79 – Балеба, 56

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Карлос Балеба Алекс Ивоби автогол Фулхэм Брайтон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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