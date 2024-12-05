Англия05 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 06 декабря 2024, 00:59
61
0
Фулхэм – Брайтон – 3:1. Как Ивоби оформил дубль. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 14-го тура АПЛ
05 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 06 декабря 2024, 00:59
61
0
5 декабря в 14-м туре АПЛ 2024/25 состоялся матч между «Фулхэмом» и «Брайтоном».
Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «Фулхэма». Дубль Ивоби и автогол О'Райли принесли победу хозяевам. Балеба забил единственный гол для «Брайтона».
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
АПЛ 2024/25. 14 тур. 5 декабря
«Фулхэм» – «Брайтон» – 3:1
Голы: Ивоби, 4, 87, О'Райли, 79 – Балеба, 56
Видеообзор матча:
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Ивоби (Фулхэм).
79’
ГОЛ ! Автогол забил Мэтью О'Райли (Брайтон).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Балеба (Брайтон).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Ивоби (Фулхэм).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 декабря 2024, 16:16 13
Риццоли отметил действия арбитра
Футбол | 05 декабря 2024, 21:43 29
Брайан Себальос покинул киевский клуб
Бокс | 05.12.2024, 08:49
Футбол | 05.12.2024, 12:54
Футбол | 06.12.2024, 00:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
Футбол
04.12.2024, 12:21 1
04.12.2024, 09:00 10
04.12.2024, 09:16 26
04.12.2024, 17:25 122
04.12.2024, 08:53 3
04.12.2024, 23:59 15