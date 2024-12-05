Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фулхэм – Брайтон – 3:1. Как Ивоби оформил дубль. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Фулхэм
05.12.2024 21:30 – FT 3 : 1
Брайтон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
05 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 06 декабря 2024, 00:59
61
0

Фулхэм – Брайтон – 3:1. Как Ивоби оформил дубль. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 14-го тура АПЛ

05 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 06 декабря 2024, 00:59
61
0
Фулхэм – Брайтон – 3:1. Как Ивоби оформил дубль. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

5 декабря в 14-м туре АПЛ 2024/25 состоялся матч между «Фулхэмом» и «Брайтоном».

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «Фулхэма». Дубль Ивоби и автогол О'Райли принесли победу хозяевам. Балеба забил единственный гол для «Брайтона».

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

АПЛ 2024/25. 14 тур. 5 декабря

«Фулхэм» – «Брайтон» – 3:1

Голы: Ивоби, 4, 87, О'Райли, 79 – Балеба, 56

Видеообзор матча:

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Ивоби (Фулхэм).
79’
ГОЛ ! Автогол забил Мэтью О'Райли (Брайтон).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Балеба (Брайтон).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Ивоби (Фулхэм).
По теме:
Борнмут – Тоттенхэм – 1:0. Clean sheet Забарного. Видео гола и обзор матча
Лацио – Наполи – 3:1. Как Нослин в Кубке хет-трик оформил. Видео голов
Ориуэла – Хетафе – 0:0 (0:3 пен.). Все решилось в серии. Видеообзор матча
Фулхэм чемпионат Англии по футболу Брайтон автогол Английская Премьер-лига Алекс Ивоби Карлос Балеба Мэтт О'Райли видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ
Футбол | 05 декабря 2024, 16:16 13
В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ
В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ

Риццоли отметил действия арбитра

Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
Футбол | 05 декабря 2024, 21:43 29
Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS

Брайан Себальос покинул киевский клуб

УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»
Бокс | 05.12.2024, 08:49
УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»
УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Футбол | 05.12.2024, 12:54
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Назван лучший полузащитник в XXI веке. Это не Иньеста и Модрич
Футбол | 06.12.2024, 00:15
Назван лучший полузащитник в XXI веке. Это не Иньеста и Модрич
Назван лучший полузащитник в XXI веке. Это не Иньеста и Модрич
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
04.12.2024, 22:39
Футбол
Анчелотти считает звезду Реала лентяем. Он присоединился к клубу летом 2024
Анчелотти считает звезду Реала лентяем. Он присоединился к клубу летом 2024
04.12.2024, 13:22
Футбол
Лунину приготовиться. Куртуа принял решение о своем будущем в Реале
Лунину приготовиться. Куртуа принял решение о своем будущем в Реале
04.12.2024, 12:21 1
Футбол
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
04.12.2024, 09:00 10
Бокс
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
04.12.2024, 09:16 26
Олимпийские игры
Голы – на десерт. Александрия и Динамо поделили очки
Голы – на десерт. Александрия и Динамо поделили очки
04.12.2024, 17:25 122
Футбол
ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм
ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм
04.12.2024, 08:53 3
Футбол
Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал
Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал
04.12.2024, 23:59 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем