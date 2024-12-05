5 декабря в 14-м туре АПЛ 2024/25 состоялся матч между «Фулхэмом» и «Брайтоном».

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «Фулхэма». Дубль Ивоби и автогол О'Райли принесли победу хозяевам. Балеба забил единственный гол для «Брайтона».

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

АПЛ 2024/25. 14 тур. 5 декабря

«Фулхэм» – «Брайтон» – 3:1

Голы: Ивоби, 4, 87, О'Райли, 79 – Балеба, 56

Видеообзор матча: