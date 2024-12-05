Шок для Аморима. Арсенал дома одолел МЮ, Зинченко сыграл 70 минут
Украинец получил желтую карточку на 66-й минуте за задержку соперника
Вечером 4 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед».
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Хозяева поля выиграли центральный матч игрового дня со счетом 2:0. Голы у канониров забили Юррен Тимбер и Вильян Салиба.
У «Арсенала» украинский футболист Александр Зинченко сыграл 70 минут, после чего был заменен. Он получил желтую карточку на 66-й минуте за задержку соперника.
Топ-5 АПЛ: Ливерпуль (35 очков), Челси, Арсенал (по 28), Манчестер Сити (26), Брайтон (23).
Манчестер Юнайтед под руководством Рубена Аморима имеет 19 очков и занимает 11-е место.
АПЛ. 14-й тур, 4 декабря
Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:0
Голы: Юррен Тимбер, 54, Вильян Салиба, 73
Арсенал: Райя, Зинченко (Мерино, 71), Кивер, Салиба, Тимбер, Райс, Парти, Эдегор (Жоржиньо, 90), Мартинелли (Троссард, 71), Хаверц, Сака.
Манчестер Юнайтед: Онана, Мазрауи, Магуайр (Йоро, 59), де Лигт, Гарначо (Зиркзе, 59), Маунт (Рэшфорд, 59), Маласиа (Диалло, 46), Бруну Фернандеш, Угарте, Диогу Далот, Хойлунд (Антони, 79).
Предупреждения: Зинченко, 66 – Маласиа, 44, Угарте, 45, Магуайр, 51.
Фотогалерея: Александр Зинченко
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