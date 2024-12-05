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  4. Шок для Аморима. Арсенал дома одолел МЮ, Зинченко сыграл 70 минут
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Арсенал
04.12.2024 22:15 – FT 2 : 0
Манчестер Юнайтед
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Англия
05 декабря 2024, 00:07 | Обновлено 05 декабря 2024, 00:29
533
5

Шок для Аморима. Арсенал дома одолел МЮ, Зинченко сыграл 70 минут

Украинец получил желтую карточку на 66-й минуте за задержку соперника

05 декабря 2024, 00:07 | Обновлено 05 декабря 2024, 00:29
533
5
Шок для Аморима. Арсенал дома одолел МЮ, Зинченко сыграл 70 минут
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Вечером 4 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля выиграли центральный матч игрового дня со счетом 2:0. Голы у канониров забили Юррен Тимбер и Вильян Салиба.

У «Арсенала» украинский футболист Александр Зинченко сыграл 70 минут, после чего был заменен. Он получил желтую карточку на 66-й минуте за задержку соперника.

Топ-5 АПЛ: Ливерпуль (35 очков), Челси, Арсенал (по 28), Манчестер Сити (26), Брайтон (23).

Манчестер Юнайтед под руководством Рубена Аморима имеет 19 очков и занимает 11-е место.

АПЛ. 14-й тур, 4 декабря

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:0

Голы: Юррен Тимбер, 54, Вильян Салиба, 73

Арсенал: Райя, Зинченко (Мерино, 71), Кивер, Салиба, Тимбер, Райс, Парти, Эдегор (Жоржиньо, 90), Мартинелли (Троссард, 71), Хаверц, Сака.

Манчестер Юнайтед: Онана, Мазрауи, Магуайр (Йоро, 59), де Лигт, Гарначо (Зиркзе, 59), Маунт (Рэшфорд, 59), Маласиа (Диалло, 46), Бруну Фернандеш, Угарте, Диогу Далот, Хойлунд (Антони, 79).

Предупреждения: Зинченко, 66 – Маласиа, 44, Угарте, 45, Магуайр, 51.

Фотогалерея: Александр Зинченко

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Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Арсенал - Манчестер Юнайтед Юрриен Тимбер Вильям Салиба Рубен Аморим Александр Зинченко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
Аморим запомнился только гримасами и позами в стиле скульптур Родена. Слабый матч от МЮ.
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+2
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Макс Максов
Саліба повторив подвиг Ракицького!
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0
pol-55
Та так Зіна на 65хв.хотів показати техніку,а мяч відібрали прийшлось фолити,штрафний,воротар спас,і його забрали з поля от гріха подальше
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0
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