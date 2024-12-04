В среду, 4 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:15 по киевскому времени.

Арсенал – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Арсенал – Манчестер Юнайтед Смотреть трансляцию

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