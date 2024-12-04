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Чемпионат Англии
Арсенал
04.12.2024 22:15 – 46 0 : 0
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 декабря 2024, 22:15 |
1261
2

Арсенал – Манчестер Юнайтед. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 4 декабря в 22:15 матч чемпионата Англии

04 декабря 2024, 22:15 |
1261
2
Арсенал – Манчестер Юнайтед. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Reuters

В среду, 4 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:15 по киевскому времени.

Арсенал – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Арсенал – Манчестер Юнайтед
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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
Мощно фанаты исполняют North London Forever
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0
8number
Зіна досить непогано виглядає 
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