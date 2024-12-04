4 декабря на «Эмирейтс» пройдет матч 12-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Манчестер Юнайтед». Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени.

Арсенал

Команда при нынешнем наставнике, Микеле Артете, наконец-то снова стала по-настоящему сильным и амбициозным коллективом. В прошлом сезоне наконец-то вернулись англичане в Лигу чемпионов, и там прошли в плей-офф. При этом и в АПЛ не хватило буквально одной победы, чтобы сместить наконец-то с чемпионского пьедестала Манчестер Сити. Борьбу за первенство возобновили после летних каникул. И получалось очень неплохо, но в середине осени была серия не лучших результатов, что в АПЛ, что в Лиге чемпионов. Надежды были на то, что во время паузы на игры сборных получится и лазарет разгрузить, и поработать над ошибками. После возобновления сезона получилось разгромить 3:0 Ноттингем Форест. В Лиге чемпионов со Спортингом в Лиссабоне оформили еще более убедительную победу, 5:1. Столько же, но за первый тайм, забили и Вест Хэму - но там и пропустили дважды в ответ, что вряд ли расстроило кого-то, кроме Райи да защитников.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Манчестер Юнайтед

Клуб сделал откровенную глупость. Все ждали расставания с тен Хагом летом, после того, как манкунианцы провалили 2023/2024, став последними в группе Лиги чемпионов и финишировали только восьмыми в АПЛ. Но нет, возможно, передумав из-за победы в кубке Англии, Эрику дали еще один шанс. В итоге просто потеряли пару месяцев, а преемнику, Рубену Амориму, приходится перестраивать игру прямо посреди сезона, еще и на основании тех игроков, что покупались под голландца. Дебютировал португалец с 1:1 против Ипсвича, после чего анонсировал всем неравнодушным к красным дьяволам немало страданий. Впрочем, на прошлой неделе Буде/Глимт уже обыграли в Лиге Европы, 3:2, а Эвертон и вовсе разгромили 4:0.

Статистика личных встреч

Все три последних официальных поединка были выиграны красно-белыми.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом лондонский клуб. Он явно более готов к успехам, чем гости даже при новом наставнике - ставим на победу подопечных Артеты с форой -1 гол (коэффициент - 1,71).