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Арсенал
04.12.2024 22:15 – FT 2 : 0
Манчестер Юнайтед
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Англия
05 декабря 2024, 01:59 | Обновлено 05 декабря 2024, 02:08
69
0

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:0. 70 минут Зинченко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 14-го тура АПЛ

05 декабря 2024, 01:59 | Обновлено 05 декабря 2024, 02:08
69
0
Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:0. 70 минут Зинченко. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля выиграли центральный матч игрового дня со счетом 2:0. Голы у канониров забили Юррен Тимбер и Вильян Салиба.

У «Арсенала» украинский футболист Александр Зинченко сыграл 70 минут, после чего был заменен. Он получил желтую карточку на 66-й минуте за задержку соперника.

Топ-5 АПЛ: Ливерпуль (35 очков), Челси, Арсенал (по 28), Манчестер Сити (26), Брайтон (23).

Манчестер Юнайтед под руководством Рубена Аморима имеет 19 очков и занимает 11-е место.

АПЛ. 14-й тур, 4 декабря

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:0

Голы: Юррен Тимбер, 54, Вильян Салиба, 73

Видео голов и обзор матча

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Вильям Салиба (Арсенал).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Юрриен Тимбер (Арсенал).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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