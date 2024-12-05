Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:0. 70 минут Зинченко. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 14-го тура АПЛ
Вечером 4 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Хозяева поля выиграли центральный матч игрового дня со счетом 2:0. Голы у канониров забили Юррен Тимбер и Вильян Салиба.
У «Арсенала» украинский футболист Александр Зинченко сыграл 70 минут, после чего был заменен. Он получил желтую карточку на 66-й минуте за задержку соперника.
Топ-5 АПЛ: Ливерпуль (35 очков), Челси, Арсенал (по 28), Манчестер Сити (26), Брайтон (23).
Манчестер Юнайтед под руководством Рубена Аморима имеет 19 очков и занимает 11-е место.
АПЛ. 14-й тур, 4 декабря
Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:0
Голы: Юррен Тимбер, 54, Вильян Салиба, 73
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Перенесенный матч пройдет 5 декабря в 18:00 во Львове
Поединок состоится 4 декабря в 15:30 по Киеву