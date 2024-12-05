Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:0. 70 минут Зинченко. Видео голов и обзор

Вечером 4 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед».

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Хозяева поля выиграли центральный матч игрового дня со счетом 2:0. Голы у канониров забили Юррен Тимбер и Вильян Салиба.

У «Арсенала» украинский футболист Александр Зинченко сыграл 70 минут, после чего был заменен. Он получил желтую карточку на 66-й минуте за задержку соперника.

Топ-5 АПЛ: Ливерпуль (35 очков), Челси, Арсенал (по 28), Манчестер Сити (26), Брайтон (23).

Манчестер Юнайтед под руководством Рубена Аморима имеет 19 очков и занимает 11-е место.

АПЛ. 14-й тур, 4 декабря

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:0

Голы: Юррен Тимбер, 54, Вильян Салиба, 73

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