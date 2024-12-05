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Астон Вилла
04.12.2024 22:15 – FT 3 : 1
Брентфорд
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Англия
05 декабря 2024, 00:10 |
120
0

Ярмолюк не помог. Астон Вилла уверенно одолела Брентфорд

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу команды из Бирмингема

05 декабря 2024, 00:10 |
120
0
Ярмолюк не помог. Астон Вилла уверенно одолела Брентфорд
Getty Images/Global Images Ukraine

4 декабря состоялся матч 14-го тура Английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Брентфордом».

Игра прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

За хозяев голами отметились Морган Роджерс, Олли Уоткинс и Мэтти Кэш. Гости ответили забитым мячом Миккеля Дамсгора.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк провел на поле 64 минуты, после чего был заменен. Украинец не отметился результативными действиями в матче.

В турнирной таблице «Астон Вилла», имея в своем активе 22 очка, занимает 7-е место. «Брентфорд» набрал 20 очков и занимает 9-ю позицию.

Английская Премьер-лига. 14-й тур. 4 декабря

Астон Вилла Брентфорд 3:1

Голы: Роджерс, 21, Уоткинс, 28 (пен), Кэш, 34 - Дамсгор, 54

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Астон Вилла Брентфорд Астон Вилла - Брентфорд Егор Ярмолюк Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Олли Уоткинс Миккель Дамсгор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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