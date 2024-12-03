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03 декабря 2024, 11:08 | Обновлено 03 декабря 2024, 11:56
827
1

ФОТО. Adidas подписал жену Лионеля Месси. Антонела Роккуццо - новая звезда

Жена Лионеля Месси стала частью семьи немецкого спортивного гиганта

03 декабря 2024, 11:08 | Обновлено 03 декабря 2024, 11:56
827
1
ФОТО. Adidas подписал жену Лионеля Месси. Антонела Роккуццо - новая звезда
Instagram. Лионель Месси и Антонела Роккуццо

Adidas подписал контракт с женой нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси – Антонелой Роккуццо.

Лео Месси является главной звездой бренда, и теперь его жена присоединилась к нему, спровоцировав огромный шум в медиа и среди фанатов бренда.

«Это лучшее подписание года?», – задаётся вопрос фан-аккаунт «Leo Messi. Fan Club».

На странице Антонелы в Instagram появилось первое видео сотрудничества с Adidas, в котором жена футболиста рассказывает о своих главных ценностях: ««Быть мамой означает для меня все. Мои дети – это мой мир, и я ценю каждое мгновение, которое провожу с ними. Здоровье и благополучие также важны, вот почему я занимаюсь спортом и стремлюсь оставаться активной. Кроме того, постоянное обучение всегда мотивирует меня».

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«Одна семья и три полосы», – гласит приветственный пост, в котором Лионель и Антонелла рекламируют продукцию бренда.

«Ее слова отражают аутентичность, которую излучают и Антонела, и Месси, что является ключевым фактором их связи с миллионами. Это совместное сотрудничество выводит отношения между брендом и звездой футбола на новый уровень», – отмечает портал BeInSports.

Антонела, как и Месси, уже стала топ-инфлюенсером (с аудиторией в 40,1 млн фолловеров): с ней ищут сотрудничества многие мировые бренды – «Tiffany & Co», «Revolve», «Alo», «Lancome», «Spotify» и другие.

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Лионель Месси Антонела Роккуццо фото lifestyle adidas девушки бизнес Интер Майами сборная Аргентины по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Sergei2112
красивая жена у Лео
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