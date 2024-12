ФОТО. Adidas подписал жену Лионеля Месси. Антонела Роккуццо - новая звезда

Adidas подписал контракт с женой нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси – Антонелой Роккуццо.

Лео Месси является главной звездой бренда, и теперь его жена присоединилась к нему, спровоцировав огромный шум в медиа и среди фанатов бренда.

«Это лучшее подписание года?», – задаётся вопрос фан-аккаунт «Leo Messi. Fan Club».

На странице Антонелы в Instagram появилось первое видео сотрудничества с Adidas, в котором жена футболиста рассказывает о своих главных ценностях: ««Быть мамой означает для меня все. Мои дети – это мой мир, и я ценю каждое мгновение, которое провожу с ними. Здоровье и благополучие также важны, вот почему я занимаюсь спортом и стремлюсь оставаться активной. Кроме того, постоянное обучение всегда мотивирует меня».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Одна семья и три полосы», – гласит приветственный пост, в котором Лионель и Антонелла рекламируют продукцию бренда.

«Ее слова отражают аутентичность, которую излучают и Антонела, и Месси, что является ключевым фактором их связи с миллионами. Это совместное сотрудничество выводит отношения между брендом и звездой футбола на новый уровень», – отмечает портал BeInSports.

Антонела, как и Месси, уже стала топ-инфлюенсером (с аудиторией в 40,1 млн фолловеров): с ней ищут сотрудничества многие мировые бренды – «Tiffany & Co», «Revolve», «Alo», «Lancome», «Spotify» и другие.

‘Soccer Mom’ Antonela is now a part of the /// family! 🖤



Is it the best signing of the year? 👇 pic.twitter.com/qhehuo0pQk