ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный форвард стал новым тренером Лестера
Руд ван Нистелрой возглавил «лис»
Нидерландский экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Руд ван Нистелрой стал тренером «Лестера», сообщают социальные сети клуба. 48-летний специалист сменил на посту тренера Стивена Купера.
Данный сезон ван Нистелрой начал в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед», после увольнения Эрика тен Хага приступил к работе в роли исполняющего обязанности тренера, но после прихода в клуб Рубена Аморима покинул тренерский штаб «манкунианцев».
После 12 туров «Лестер» занимает 16-е место с 10 очками.
«Челси» минимально обыграл «Лестер».
We are delighted to confirm the appointment of Ruud van Nistelrooy as our new First Team Manager 🦊— Leicester City (@LCFC) November 29, 2024
"I can’t wait" 🤩— Leicester City (@LCFC) November 29, 2024
In charge of the Blue Army 🫡 pic.twitter.com/iew0TTBiIW— Leicester City (@LCFC) November 29, 2024
🦊 📸 pic.twitter.com/aM8zotqRBI— Leicester City (@LCFC) November 29, 2024
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