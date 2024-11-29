Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный форвард стал новым тренером Лестера
Англия
29 ноября 2024, 21:42 | Обновлено 29 ноября 2024, 23:13
1503
4

ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный форвард стал новым тренером Лестера

Руд ван Нистелрой возглавил «лис»

29 ноября 2024, 21:42 | Обновлено 29 ноября 2024, 23:13
1503
4
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный форвард стал новым тренером Лестера
Manchester Evening News. Руд ван Нистелрой

Нидерландский экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Руд ван Нистелрой стал тренером «Лестера», сообщают социальные сети клуба. 48-летний специалист сменил на посту тренера Стивена Купера.

Данный сезон ван Нистелрой начал в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед», после увольнения Эрика тен Хага приступил к работе в роли исполняющего обязанности тренера, но после прихода в клуб Рубена Аморима покинул тренерский штаб «манкунианцев».

После 12 туров «Лестер» занимает 16-е место с 10 очками.

«Челси» минимально обыграл «Лестер».

По теме:
Гранды в борьбе. Английский суперталант заинтересовал большие клубы АПЛ
ВИДЕО. Бэйл спрогнозировал результаты Лиги чемпионов, АПЛ и Ла Лиги
Пропустит матч с Ман Сити. Защитник Ливерпуля не сыграет в этом году
Манчестер Юнайтед Руд ван Нистелрой Рубен Аморим чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лестер Эрик тен Хаг назначение тренера
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Келси возвращается? Цинциннати не договорился с Шахтером о выкупе форварда
Футбол | 29 ноября 2024, 16:50 6
Келси возвращается? Цинциннати не договорился с Шахтером о выкупе форварда
Келси возвращается? Цинциннати не договорился с Шахтером о выкупе форварда

Аренда венесуэльского бомбардира рассчитана до конца текущего года

Реакция Челси на техничный гол Мудрика в матче с Хайденхаймом
Футбол | 29 ноября 2024, 05:54 0
Реакция Челси на техничный гол Мудрика в матче с Хайденхаймом
Реакция Челси на техничный гол Мудрика в матче с Хайденхаймом

Михаил пробил точно в девятку ворот

Экс-вратарь сборной Украины: «Раньше был Шевченко, сейчас Биловар».
Футбол | 29.11.2024, 15:03
Экс-вратарь сборной Украины: «Раньше был Шевченко, сейчас Биловар».
Экс-вратарь сборной Украины: «Раньше был Шевченко, сейчас Биловар».
Ультрас Шахтера отреагировали на поступок Трубина в матче Лиги чемпионов
Футбол | 29.11.2024, 09:16
Ультрас Шахтера отреагировали на поступок Трубина в матче Лиги чемпионов
Ультрас Шахтера отреагировали на поступок Трубина в матче Лиги чемпионов
Сергей МИЗИН: «Ярмоленко мог бы помочь Динамо»
Футбол | 29.11.2024, 21:02
Сергей МИЗИН: «Ярмоленко мог бы помочь Динамо»
Сергей МИЗИН: «Ярмоленко мог бы помочь Динамо»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
Нистелрой несколькими матчами в безвременье продал себя в Лестер. Что ж поглядим, может это новая звезда.
Ответить
+1
KIEWADIM
Играл как-то в PES , лигу за Ювентус, щас не вспомню какого точно года , дохера лет прошло. Помню только , как мой старый Дель Пьеро после многих сезонов за Юве ушел на пенсию ...Я думал, что с ним попрощался, и набрал других футболистов, и тут мне в академии попался молодой Дель Пьерооо)) Я развивал его таланты, он вырос в скиле как его "папа", и даже лучше, но потом вышла новая PES.... 
 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
KIEWADIM
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал выбрал 5 игроков, которых продаст. Среди них 100-миллионная звезда
Реал выбрал 5 игроков, которых продаст. Среди них 100-миллионная звезда
28.11.2024, 15:29
Футбол
Динамо – Виктория П – 1:2. Супермяч Кабаева и очередное фиаско. Видео голов
Динамо – Виктория П – 1:2. Супермяч Кабаева и очередное фиаско. Видео голов
28.11.2024, 22:24 1
Футбол
В Реале нашли виновного в бедах команды. Это не Мбаппе и даже не Анчелотти
В Реале нашли виновного в бедах команды. Это не Мбаппе и даже не Анчелотти
29.11.2024, 12:14 2
Футбол
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
28.11.2024, 06:31
Футбол
ВИДЕО. Мудрик забил гол в девятку ворот Хайденхайма в Лиге конференций
ВИДЕО. Мудрик забил гол в девятку ворот Хайденхайма в Лиге конференций
28.11.2024, 21:31 1
Футбол
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
27.11.2024, 23:56 350
Футбол
Анчелотти обратился к Мбаппе, не забившему пенальти Ливерпулю в ЛЧ
Анчелотти обратился к Мбаппе, не забившему пенальти Ливерпулю в ЛЧ
28.11.2024, 10:43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем