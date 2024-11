ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный форвард стал новым тренером Лестера

Нидерландский экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Руд ван Нистелрой стал тренером «Лестера», сообщают социальные сети клуба. 48-летний специалист сменил на посту тренера Стивена Купера.

Данный сезон ван Нистелрой начал в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед», после увольнения Эрика тен Хага приступил к работе в роли исполняющего обязанности тренера, но после прихода в клуб Рубена Аморима покинул тренерский штаб «манкунианцев».

После 12 туров «Лестер» занимает 16-е место с 10 очками.

We are delighted to confirm the appointment of Ruud van Nistelrooy as our new First Team Manager 🦊