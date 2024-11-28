Обошел Месси, Роналду следующий. Ди Мария среди лучших ассистентов ЛЧ

27 ноября «Бенфика» провела поединок на выезде против «Монако» в пятом туре Лиги чемпионов.

Команды устроили голевую феерию, однако победу одержал клуб из Лиссабона. Финальный счет 3:2.

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Анхель Ди Мария отметился двумя результативными передачами в матче, что стало 41-м ассистом аргентинца в Лиге чемпионов.

Вингер ворвался на второе место ассистентов Лиги чемпионов, обогнав соотечественника Лионеля Месси (40 ассистов).

Возглавляет рейтинг Криштиану Роналду. На счету португальца 42 результативных передачи.