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Италия
07 января 2025, 21:25 | Обновлено 07 января 2025, 21:27
881
0

«Станет мемом». Фанаты отреагировали на танец тренера Милана с сигарой

Милан обыграл Интер со счетом 3:2 в матче за Суперкубок Италии

07 января 2025, 21:25 | Обновлено 07 января 2025, 21:27
881
0
«Станет мемом». Фанаты отреагировали на танец тренера Милана с сигарой
Getty Images/Global Images Ukraine

6 января, в матче за Суперкубок Италии, «Милан» на стадионе «Kingdom Arena» в Эр-Рияде победил «Интер» со счетом 3:2.

Консейсау, который стал тренером команды всего неделю назад, устроил зажигательный танец в раздевалке с сигарой во рту, который стал вирусным в соцсетях.

После победы «Милана» фанаты клуба очень рады очередному титулу и отметили прекрасный танец Сержиу Консейсау.

MufcFred: «Бро сделал больше за 2 игры, чем Фонсека за весь сезон».

Stefano Sciacchitano: «Больше побед для этого парня! Лучше, чем Грилиш в праздновании!».

NeoBukowski: «Хотелось бы увидеть реакцию Фонсеки после просмотра матча».

Rick Sánchez: «Этот парень настоящий босс, черт возьми! Мечтаю увидеть, как он тренирует команду здесь какую-то, в Бразилии».

MEUA MIGO: «Честно говоря, не понимаю, как раздевалка «Интера» выдерживает всю ту крикливость Индзаги и кучу проблемных игроков».

PaLLestra: «Мечта каждого мужчины: выиграть важный титул в качестве тренера своей команды и отпраздновать, куря сигару».

Teza: «Это имеет потенциал стать мемом на десятилетия».

Malo: «То, как «Милан» выиграл этот матч, все еще завораживает».

#: «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ, СЕРЖИО!».

TanjiroNJR: «Этот тренер совершенно сумасшедший».

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ВИДЕО. С сигаретой во рту. Консейсау станцевал после победы Милана
Милан Интер Милан Суперкубок Италии по футболу реакция болельщиков Сержиу Консейсау
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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