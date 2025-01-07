Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Барселоны: «Ситуация с Ольмо – странная. Cтоит задуматься»
Испания
07 января 2025, 21:45 |
937
0

Игрок Барселоны: «Ситуация с Ольмо – странная. Cтоит задуматься»

Рафинья удивлен, что клуб не может зарегистрировать игрока

07 января 2025, 21:45 |
937
0
Игрок Барселоны: «Ситуация с Ольмо – странная. Cтоит задуматься»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Вингер «Барселоны» Рафинья считает, что ситуация, когда клуб оформил трансфер хавбека Дани Ольмо и не может зарегистрировать его на вторую часть сезона из-за финансовых проблем, повлияет на желание других футболистов переходить в каталонскую команду.

«Эта странная ситуация с Ольмо влияет на трансферы «Барселоны», обманывать не буду. Если бы я был в другом клубе и видел, что происходит такое, то я бы задумался, а нужно ли мне переходить сюда».

«Когда я подписывал контракт, то знал, что такое может случиться. Однако решился на это и ни о чем не жалею, но другие могут подумать дважды о том, нужно ли им это».

«Плохо, что нет понимания – можем мы рассчитывать на Ольмо? Надеюсь, клуб все же решит этот вопрос», – сказал Рафинья.

По теме:
Вингер МЮ хочетв Барселону. Есть проблемы из-за финансового положения клуба
Забарный отказался от перехода в топ-клуб. Названа причина решения Ильи
ВИДЕО. Динамо поблагодарило Андриевского за игру подборкой лучших моментов
Барселона Дани Ольмо Рафинья Диас трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
Футбол | 06 января 2025, 22:58 12
Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины
Все-таки согласился. Динамо подпишет защитника сборной Украины

Алексей Сыч станет игроком киевской команды

«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
Бокс | 07 января 2025, 07:50 0
«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри
«Чертов маленький кролик». Чемпион мира оценил реванш Усика против Фьюри

Джей Опетая высказался о декабрьском поединке

Есть покупатели. Барселона предложила 3 игрокам покинуть клуб
Футбол | 07.01.2025, 09:46
Есть покупатели. Барселона предложила 3 игрокам покинуть клуб
Есть покупатели. Барселона предложила 3 игрокам покинуть клуб
Сменщик Родри? Ман Сити нашел нового опорника в Сериа А
Футбол | 07.01.2025, 21:50
Сменщик Родри? Ман Сити нашел нового опорника в Сериа А
Сменщик Родри? Ман Сити нашел нового опорника в Сериа А
Шахтер активировал опцию выкупа защитника Ворсклы
Футбол | 07.01.2025, 20:56
Шахтер активировал опцию выкупа защитника Ворсклы
Шахтер активировал опцию выкупа защитника Ворсклы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
06.01.2025, 11:19 26
Футбол
Экс-тренер Ингульца сознался, ходит ли Поворознюк по базе клуба с автоматом
Экс-тренер Ингульца сознался, ходит ли Поворознюк по базе клуба с автоматом
06.01.2025, 15:42 3
Футбол
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
УОРРЕН – о реванше Усик – Фьюри: «Позор, о чем ты вообще думал?»
07.01.2025, 08:19 4
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
06.01.2025, 10:00 7
Хоккей
«Не в здравом уме». Томпсон разнес известного боксера за слова об Усике
«Не в здравом уме». Томпсон разнес известного боксера за слова об Усике
06.01.2025, 08:34
Бокс
ВИДЕО. Усик стал миллиардером, а Джошуа назвал следующего соперника
ВИДЕО. Усик стал миллиардером, а Джошуа назвал следующего соперника
05.01.2025, 16:10
Бокс
Как выглядит таблица АПЛ после суперматча между Ливерпулем и Ман Юнайтед
Как выглядит таблица АПЛ после суперматча между Ливерпулем и Ман Юнайтед
06.01.2025, 06:23 2
Футбол
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
Гвардиола выставит за дверь одного из самых дорогих игроков в истории
07.01.2025, 08:57 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем