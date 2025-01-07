Игрок Барселоны: «Ситуация с Ольмо – странная. Cтоит задуматься»

Вингер «Барселоны» Рафинья считает, что ситуация, когда клуб оформил трансфер хавбека Дани Ольмо и не может зарегистрировать его на вторую часть сезона из-за финансовых проблем, повлияет на желание других футболистов переходить в каталонскую команду.

«Эта странная ситуация с Ольмо влияет на трансферы «Барселоны», обманывать не буду. Если бы я был в другом клубе и видел, что происходит такое, то я бы задумался, а нужно ли мне переходить сюда».

«Когда я подписывал контракт, то знал, что такое может случиться. Однако решился на это и ни о чем не жалею, но другие могут подумать дважды о том, нужно ли им это».

«Плохо, что нет понимания – можем мы рассчитывать на Ольмо? Надеюсь, клуб все же решит этот вопрос», – сказал Рафинья.