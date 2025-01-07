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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Наполи и Кальяри оформили обмен голкиперами
Италия
07 января 2025, 21:18 |
459
0

ОФИЦИАЛЬНО. Наполи и Кальяри оформили обмен голкиперами

Симоне Скуффет и Элиа Каприле присоединились к новым командам

07 января 2025, 21:18 |
459
0
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи и Кальяри оформили обмен голкиперами
ФК Наполи

Два клуба Серии А «Наполи» и «Кальри» устроили обмен голкиперами в первые дни трансферного окна. К неаполитанской команде присоединился Симоне Скуффет, в противоположном направлении отправился Элиа Каприле.

Сказано, что оба футболиста будут выступать за новый клуб на правах аренды до конца текущего сезона. В обоих договорах прописана опция выкупа вратаря.

В сезоне-2024/25 Симоне отыграл 15 матчей на клубном уровне, однако лишь в одном матче Скуффет уберег ворота сухими. В то время как Каприле был резервным голкипером неаполитанцев, в результате Элиа появился в шести матчах «Наполи».

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Наполи Кальяри чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы трансферы Серии A
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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