ОФИЦИАЛЬНО. Наполи и Кальяри оформили обмен голкиперами
Симоне Скуффет и Элиа Каприле присоединились к новым командам
Два клуба Серии А «Наполи» и «Кальри» устроили обмен голкиперами в первые дни трансферного окна. К неаполитанской команде присоединился Симоне Скуффет, в противоположном направлении отправился Элиа Каприле.
Сказано, что оба футболиста будут выступать за новый клуб на правах аренды до конца текущего сезона. В обоих договорах прописана опция выкупа вратаря.
В сезоне-2024/25 Симоне отыграл 15 матчей на клубном уровне, однако лишь в одном матче Скуффет уберег ворота сухими. В то время как Каприле был резервным голкипером неаполитанцев, в результате Элиа появился в шести матчах «Наполи».
Simone is proud to be one of us 💪— Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 7, 2025
💙 #ForzaNapoliSempre | #ProudToBeNapoli | #WelcomeScuffet pic.twitter.com/WABGLuipWO
Un nuovo guardiano dei pali è arrivato sull’Isola.— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) January 7, 2025
Benvenuto in Sardegna, Elia 🧤🔴🔵
Qui il comunicato ➡️ https://t.co/wT9BpRdOEP pic.twitter.com/jsDstxfUM7
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