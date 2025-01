ОФИЦИАЛЬНО. Наполи и Кальяри оформили обмен голкиперами

Два клуба Серии А «Наполи» и «Кальри» устроили обмен голкиперами в первые дни трансферного окна. К неаполитанской команде присоединился Симоне Скуффет, в противоположном направлении отправился Элиа Каприле.

Сказано, что оба футболиста будут выступать за новый клуб на правах аренды до конца текущего сезона. В обоих договорах прописана опция выкупа вратаря.

В сезоне-2024/25 Симоне отыграл 15 матчей на клубном уровне, однако лишь в одном матче Скуффет уберег ворота сухими. В то время как Каприле был резервным голкипером неаполитанцев, в результате Элиа появился в шести матчах «Наполи».

Simone is proud to be one of us 💪



💙 #ForzaNapoliSempre | #ProudToBeNapoli | #WelcomeScuffet pic.twitter.com/WABGLuipWO