Радость для Забарного. Борнмут присоединился к гонке за молодого таланта

«Борнмут» нацелился на ирландского нападающего «Брайтона» Эвана Фергюсона, сообщает The Guardian.

По информации источника, «вишни» присоединились к гонке за футболиста, в которой также участвуют «Вест Хэм» и «Штутгарт», после того, как их страйкер Эванилсон получил серьезную травму и вылетел на неизвестный срок. «Борнмут» уже сделал первый запрос на подписание Эвана.

В текущем сезоне Эван Фергюсон провел 14 матчей на клубном уровне и забил 1 гол.

В «Борнмуте» играет украинский защитник Илья Забарный.

Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» интересуется молодым талантом «Челси».