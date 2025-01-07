Радость для Забарного. Борнмут присоединился к гонке за молодого таланта
«Вишни» попытаются подписать Эвана Фергюсона
«Борнмут» нацелился на ирландского нападающего «Брайтона» Эвана Фергюсона, сообщает The Guardian.
По информации источника, «вишни» присоединились к гонке за футболиста, в которой также участвуют «Вест Хэм» и «Штутгарт», после того, как их страйкер Эванилсон получил серьезную травму и вылетел на неизвестный срок. «Борнмут» уже сделал первый запрос на подписание Эвана.
В текущем сезоне Эван Фергюсон провел 14 матчей на клубном уровне и забил 1 гол.
В «Борнмуте» играет украинский защитник Илья Забарный.
Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» интересуется молодым талантом «Челси».
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