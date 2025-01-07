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  4. Радость для Забарного. Борнмут присоединился к гонке за молодого таланта
Англия
07 января 2025, 20:44 |
748
0

Радость для Забарного. Борнмут присоединился к гонке за молодого таланта

«Вишни» попытаются подписать Эвана Фергюсона

07 января 2025, 20:44 |
748
0
Радость для Забарного. Борнмут присоединился к гонке за молодого таланта
Getty Images/Global Images Ukraine. Эван Фергюсон

«Борнмут» нацелился на ирландского нападающего «Брайтона» Эвана Фергюсона, сообщает The Guardian.

По информации источника, «вишни» присоединились к гонке за футболиста, в которой также участвуют «Вест Хэм» и «Штутгарт», после того, как их страйкер Эванилсон получил серьезную травму и вылетел на неизвестный срок. «Борнмут» уже сделал первый запрос на подписание Эвана.

В текущем сезоне Эван Фергюсон провел 14 матчей на клубном уровне и забил 1 гол.

В «Борнмуте» играет украинский защитник Илья Забарный.

Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» интересуется молодым талантом «Челси».

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Данііл Киріяка Источник: The Guardian
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