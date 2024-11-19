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Кубок Дэвиса
19 ноября 2024, 20:35 |
553
0

Нидерланды – Испания. Грикспор vs Алькарас. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024

19 ноября 2024, 20:35 |
553
0
Нидерланды – Испания. Грикспор vs Алькарас. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

19 ноября в Малаге (Испания) стартуют матчи 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024.

Во вторник путевку в следующую стадию между собой разыграют сборные Нидерландов и Испании. Ориентировочное время начала игр – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.

Победители поединка Нидерланды – Испания выйдут в полуфинал соревнований, где сыграют либо против Германии, либо против Канады.

Нидерланды – Испания. 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024

  • Ботик ван де Зандсхулп – Рафаэль Надаль – 6:4, 6:4
  • Таллон Грикспор – Карлос Алькарас

Финал Кубка Дэвиса 2024. Расписание и результаты матчей плей-офф

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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