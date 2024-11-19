Нидерланды – Испания. Грикспор vs Алькарас. Смотреть онлайн LIVE трансляция

19 ноября в Малаге (Испания) стартуют матчи 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024.

Во вторник путевку в следующую стадию между собой разыграют сборные Нидерландов и Испании. Ориентировочное время начала игр – 18:00 по Киеву.

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Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.

Победители поединка Нидерланды – Испания выйдут в полуфинал соревнований, где сыграют либо против Германии, либо против Канады.

Нидерланды – Испания. 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024

Ботик ван де Зандсхулп – Рафаэль Надаль – 6:4, 6:4

Таллон Грикспор – Карлос Алькарас

Финал Кубка Дэвиса 2024. Расписание и результаты матчей плей-офф

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