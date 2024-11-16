Роналду установил рекорд по победам за сборную. Кого обогнал?
Португалец опередил бывшего партнера – Серхио Рамоса
16 ноября сборная Португалии в рамках 5-го тура Лиги наций принимала национальную команду Польши.
Поединок закончился разгромной победой португальцев со счетом 5:1.
За Португалию по одному мячу забили Рафаэл Леау, Бруно Фернандеш, Педру Нету, а также дубль оформил Криштиану Роналду. В составе Польши автором забитого мяча стал Доминик Марчук.
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Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился новым рекордом на международном уровне. 39-летний нападающий одержал 132-ю победу в составе национальной сборной Португалии. Это абсолютный рекорд в истории футбола.
Для достижения подобной отметки Криштиану понадобилось сыграть 215 матчей за Португалию.
Легендарный футболист обогнал в списке своего бывшего одноклубника Серхио Рамоса, имеющего в активе 131 триумф в 180 играх за сборную Испании.
Напомним, что Роналду возглавил гонку бомбардиров в Лиге наций.
Cristiano Ronaldo now has the most wins in international football history 🤯— Football on TNT Sports (@footballontnt) November 15, 2024
🇵🇹🥇 Cristiano Ronaldo (132)
🇪🇸🥈 Sergio Ramos (131)
🇪🇸🥉 Iker Casillas (121) pic.twitter.com/tIYgGrnVs5
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