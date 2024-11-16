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Лига наций
16 ноября 2024, 09:15 | Обновлено 16 ноября 2024, 09:30
627
0

Роналду установил рекорд по победам за сборную. Кого обогнал?

Португалец опередил бывшего партнера – Серхио Рамоса

16 ноября 2024, 09:15 | Обновлено 16 ноября 2024, 09:30
627
0
Роналду установил рекорд по победам за сборную. Кого обогнал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

16 ноября сборная Португалии в рамках 5-го тура Лиги наций принимала национальную команду Польши.

Поединок закончился разгромной победой португальцев со счетом 5:1.

За Португалию по одному мячу забили Рафаэл Леау, Бруно Фернандеш, Педру Нету, а также дубль оформил Криштиану Роналду. В составе Польши автором забитого мяча стал Доминик Марчук.

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Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился новым рекордом на международном уровне. 39-летний нападающий одержал 132-ю победу в составе национальной сборной Португалии. Это абсолютный рекорд в истории футбола.

Для достижения подобной отметки Криштиану понадобилось сыграть 215 матчей за Португалию.

Легендарный футболист обогнал в списке своего бывшего одноклубника Серхио Рамоса, имеющего в активе 131 триумф в 180 играх за сборную Испании.

Напомним, что Роналду возглавил гонку бомбардиров в Лиге наций.

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Криштиану Роналду Серхио Рамос рекорд сборная Португалии по футболу сборная Польши по футболу Лига наций Рафаэл Леау Бруну Фернандеш Педру Нету
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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