Роналду вырвался в лидеры по количеству забитых голов в Лиге наций

В рамках 5-го тура Лиги наций 15 ноября на поле встретились сборные Португалии и Польши. Португальцы приняли поляков на своем стадионе Драгау в качестве хозяев поля. Матч закончился разгромной победой Португалии со счетом 5:1.

В этой встрече Криштиану Роналду удалось дважды отличиться и вырваться в лидеры по количеству забитых голов после 5 сыгранных туров группового этапа Лиги наций. Сейчас Роналду делит первое место со словенцем Беньямином Шешко, оба имеют по 5 забитых мячей.

Если отдельно говорить о Роналду, то у португальского ветерана в этом сезоне довольно хорошие цифры за клуб и сборную: 20 сыгранных матчей, 15 голов и 3 ассиста.

Дмитрий БАНАР

Видео голов и обзор матча Португалия – Польша (5:1)