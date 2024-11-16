Роналду вырвался в лидеры по количеству забитых голов в Лиге наций
Португальский форвард разделяет лидерство с Беньямином Шешко с 5 голами
В рамках 5-го тура Лиги наций 15 ноября на поле встретились сборные Португалии и Польши. Португальцы приняли поляков на своем стадионе Драгау в качестве хозяев поля. Матч закончился разгромной победой Португалии со счетом 5:1.
В этой встрече Криштиану Роналду удалось дважды отличиться и вырваться в лидеры по количеству забитых голов после 5 сыгранных туров группового этапа Лиги наций. Сейчас Роналду делит первое место со словенцем Беньямином Шешко, оба имеют по 5 забитых мячей.
Если отдельно говорить о Роналду, то у португальского ветерана в этом сезоне довольно хорошие цифры за клуб и сборную: 20 сыгранных матчей, 15 голов и 3 ассиста.
Дмитрий БАНАР
Видео голов и обзор матча Португалия – Польша (5:1)
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