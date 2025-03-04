Роналду не попал в заявку Аль-Насра из-за мышечной усталости

3 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Азии, в котором встретились иранский «Эстегляль» и «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Команды не сумели определить сильнейшего – матч закончился со счетом 0:0.

В заявку «Аль-Насра» не попал португальский форвард Криштиану Роналду. Сообщается, что решение дать отдых капитану Португалии было принято после консультации между тренерским составом и медицинским персоналом из-за мышечной усталости игрока.

Главный тренер Стефано Пиоли стремится, чтобы Роналду был полностью готов к ответному матчу в Эр-Рияде, особенно с учетом плотного графика матчей, который он перенес в последние недели.

В текущем сезоне португальский футболист провел 28 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 6 результативных передач. Ответный поединок «Аль-Насра» против «Эстегляля» состоится 10 марта.